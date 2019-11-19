Суд подтвердил решение об аресте брата Рауфа Арашукова

19 ноября 2019, 07:34

Ставропольский краевой суд отказался освободить из-под стражи двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова Беслана Арашукова, который по делу о хищениях газа обвинен в растрате и участии в преступном сообществе.

Как информировал "Кавказский узел", 22 октября на Ставрополье по подозрению в причастности к хищениям газа были задержаны родственники бывшего сенатора Рауфа Арашукова Беслан Арашуков и Ахмед Коцба, а также инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный. Все трое вину не признали. 24 октября стало известно, что все трое по решению Ленинского районного суда Ставрополя помещены в следственный изолятор на срок до 22 декабря. По словам адвоката Беслана Арашукова, следствие считает его подзащитного причастным к крупному хищению газа с причинением ущерба на сумму не менее 30 миллионов рублей.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января. Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Оба вину не признают. Рауф Арашуков объявил себя жертвой политических интриг.

Защита Беслана Арашукова просила отпустить его из-под стражи, однако Ставропольский краевой суд отклонил это ходатайство и оставил решение районного суда об аресте без изменений, пишет со ссылкой на представителя краевого суда "Интерфакс-Юг".

Рассмотрение жалобы на арест Беслана Арашукова состоялось 18 ноября. Фигурант дела обвиняется в растрате в составе организованной группы или в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) и в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ), сообщается в карточке дела на сайте Ставропольского краевого суда. Информации о результатах рассмотрения жалобы на сайте суда по данным на 07.30 мск 19 ноября не было.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном деле "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".