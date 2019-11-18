18 ноября 2019, 20:22
Жители Дагестана обвинены в убийстве после переписки родственницы с мужчиной
Отец и брат жительницы Махачкалы обвиняются в том, что затеяли конфликт с ее собеседником из соцсети и его родственниками и при встрече убили одного из них.
По версии обвинения, в 2018 году отец и брат жительницы Махачкалы узнали о том, что она переписывается в социальной сети с молодым человеком и для выяснения отношений договорились о встрече с родственником последнего, при этом угрожая убийством, сообщила прокуратура Дагестана.
"Встретившись с молодым человеком и его родственниками, отец и сын нанесли им побои и ножевые ранения, в результате которых один из мужчин скончался", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
Следователи уточнили, что одного из участников конфликта обвиняемые избили, троих ранили ножом. Скончался один из раненых. Отец и сын обвиняются по статьям об убийстве, угрозах и покушении на убийство. Уголовное дело направлено в суд, сообщило на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Дагестану.
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