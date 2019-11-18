Водители рассказали об усиленных проверках на границе Чечни и Дагестана

18 ноября 2019, 15:20

Обновленные посты силовиков в Шелковском районе работают круглосуточно, и полицейские проверки при пересечении административной границы с Дагестаном заметно усилились, рассказали жители Чечни. Посты, установленные вблизи спорных участков границы, предназначены для контроля оптовых торговцев, разъяснили в районном отделе полиции.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября на границе Шелковского района Чечни с Ногайским и Тарумовским районами Дагестана были открыты два новых стационарных поста чеченской полиции. Власти объяснили установку КПП необходимостью контролировать участок границы с Дагестаном. Местные жители выразили опасения, что блокпосты осложнят передвижение между республиками.

После открытия блокпостов полицейский контроль на административной границе Чечни и Дагестана усилился, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни. "Пост полиции на границе и прежде был, но сейчас это уже достаточно большой комплекс: и стоянка для машин имеется, и здание большое со всем оборудованием. Проверяют сейчас более дотошно, чем раньше. Если на легковушке едешь, то багажник проверяют, а вот если груз везешь, то уже полная проверка – и документы, и осмотр фуры", - сообщил, в частности, предприниматель Хамид, который периодически ездит из Чечни в Дагестан.

Новые блокпосты работают круглосуточно, уточнил водитель автофургона Аюб. "Полиция сейчас круглосуточно там работает, раньше поздно ночью или под утро без остановки можно было проехать, теперь уже нет. Накануне проезжал через «Кордон», вез товар из Кизляра. Мои документы, накладные, документы на машину - все проверили, и груз смотрели. Практически все машины, что въезжают и выезжают, силовики фиксируют, проверки стали более дотошными и продолжительными", - рассказал водитель.

При этом, несмотря на заметное усиление контроля на административной границе, скопления машин и автомобильных пробок в районе КПП Аюб не заметил. "Машин 4-5 было, легковушки быстро пропустили, а вот грузовики проверялись тщательно", - сказал он.

Житель Шелковского района Султан рассказал, что контроль усилился на обоих постах. "И в Тарумовском и в Ногайском районе у меня друзья и знакомые есть, с которыми ведем общие дела. Некоторые сотрудники, что на КПП работают, меня знают, пропускают без проблем, а вот другие смотрят документы. Отдаешь документы, они у себя по компьютерной базе проверяют. Контроль серьезнее стал", - сообщил Султан.

Проверки стали более тщательными, подтвердил житель Чечни Джабраил. "Даже легковушки без регистрации не проезжают, разве что местные, что здесь живут и кого уже сотрудники хорошо знают. Непонятно, правда, зачем понадобилось здесь эти КПП строить, ведь вроде бы наши власти хотели, чтобы вообще все посты на границах убрали. В сторону Ингушетии можно свободно проехать, а вот в этом направлении, на Кизляр, посты стационарные построили", - сказал Джабраил.

В декабре 2018 года Рамзан Кадыров призвал убрать все блокпосты на дорогах между регионами Северного Кавказа. "Регионам Северного Кавказа необходимо избавиться от блокпостов на административных границах. [...] Пользы практически нет. Против бандитов? Но они проедут по любым другим дорогам. Однако, находясь в одном государстве и в одном округе, люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты", – написал Кадыров 6 декабря 2018 года в своем Telegram-канале. Призывы Кадырова к ликвидации блокпостов на Северном Кавказе носили популистский характер, предположил политолог Александр Перенджиев.

На обоих КПП дежурят сотрудники Шелковского РОВД, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник райотдела. "Это зона нашей ответственности, сотрудники дежурят на КПП посменно. При необходимости могут подключаться представители Госавтоинспекции или других подразделений. Эти два КПП позволяют контролировать девять километров административной границы. Предназначение этих постов в том, чтобы не допускать ввоз и вывоз из республики чего-либо запрещенного, к примеру, спиртосодержащей продукции, больного скота или мяса зараженных животных. Контроль за всем этим особенно актуален сейчас, в преддверии Нового года, когда оптовики начинают массово завозить продукты и иной товар из соседнего региона", - рассказал силовик.

Сложностей при пересечении КПП у местных жителей или приезжих из соседних регионов возникать не должно, добавил сотрудник РОВД. "Если документы в порядке, если ввозимый или вывозимый товар или продукция оформлен, как полагается, то никаких проблем не будет", - сказал он, отметив, что пока серьезных нарушений со стороны автовладельцев и предпринимателей дежурными на КПП выявлено не было.

Блокпосты на границе Шелковского и Тарумовского районов появились после конфликта в Кизляре



Напомним, что этим летом на границе Шелковского района Чечни и Тарумовского района Дагестана произошел конфликт из-за дорожных указателей. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью "Чеченская Республика. Шелковской район" на окраине города.

После этого спикер парламента Чечни Магомед Даудов приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков и на встрече с дагестанскими чиновниками возложил ответственность за инцидент на администрацию Кизляра, назвав происходящее "бардаком".

17 июня, после инцидента в Кизляре, спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что процесс демаркации границы, которую власти Чечни и Дагестана объявили в январе этого года, приостановлен. В ответ Магомед Даудов обвинил самого Шихсаидова в срыве демаркации границ и инциденте со сносом дорожных указателей.

Конфликт в Кизляре стал следствием непубличной демаркации границы двух республик. Жители Дагестана лишены информации о процессе демаркации границы, а политика замалчивания, на которой настаивал Рамзан Кадыров, проводится с ведома федерального центра, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политологи.

Подробнее о том, как демаркация границы вызвала конфликт, в котором главы двух регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Посты появились в связи с приостановкой демаркации границы, предположил ранее Александр Перенджиев. "Кадыров хотел бы контролировать у себя всю обстановку и, в некотором смысле, он закрывается от других республик. Не в смысле запрета въезда, но на основных трассах регионального значения, безусловно, он дает команду контролировать, особенно когда возникают неясности в вопросе административных границ между субъектами России", – сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог.

По его мнению, эти посты могли быть установлены лишь после согласования с Рамзаном Кадыровым.

Блокпосты появились не только в Шелковском районе, но и на въезде в село Самашки со стороны Ачхой-Мартана, возразил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Он считает, что эти посты установлены без согласования с главой Чечни. "Убежден, что это не согласовано с ним. Это точно не имеет отношения к МВД Чечни, это какие-то самостоятельные действия по линии вооруженных сил. Я подходил к человеку, спрашивал, почему они там стоят, кто их выставил. Он ответил, что это подразделения Росгвардии", – рассказал "Кавказскому узлу" Руслан Кутаев.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".