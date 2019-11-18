Константин Шишманиди Фото пресс-службы губернатора СК

18 ноября 2019, 12:39

Владимиров уволил своего полпреда за хамство посетителю

Губернатор Ставрополья сегодня уволил своего представителя в муниципалитете Константина Шишманиди, который выгнал посетителя с личного приема. Задача чиновников - решать проблемы людей, обращающихся за помощью, напомнил подчиненным Владимир Владимиров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время еженедельной планерки в правительстве края уволил своего полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.

Перед этим в зале заседаний была показана видеозапись, на которой Шишманиди выгоняет посетителя во время личного приема граждан. "Это показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своими проблемами. Мы можем быть с чем-то не согласны, но мы на работе, и такое поведение никак не вяжется с тем, что я требую от своей команды. Константин Аристидович, вам спасибо, можете выходить с планерки, вы не будете работать у меня в правительстве", - приводит сегодня слова губернатора "Российская газета".

Константин Шишманиди был назначен полпредом главы региона весной 2018 года, до этого он занимал должность главы тарифной комиссии Ставропольского края, уточняет издание.

Других чиновников, присутствовавших на совещании, Владимир Владимиров призвал "очень внимательно отнестись к этой ситуации", информирует пресс-служба губернатора. "К вам на приём приходят не для того, чтобы вы указывали на дверь, а для того, чтобы решить проблемы. Будете выгонять людей – буду выгонять вас", - приводится на сайте главы Ставрополья обращение Владимирова к подчиненным.

Видеозапись из зала, где проходило совещание, опубликована сегодня в Telegram-канале "Говорит Кавказ". На ней видно, как Константин Шишманиди после слов Владимирова "вы не будете работать у меня в правительстве" встает со своего места, благодарит и уходит с планерки, после чего губернатор озвучивает свое предостережение остальным участникам совещания.

На своей странице в Instagram Владимир Владимиров подтвердил, что уволил чиновника за хамство посетителю. "Разные бывают ситуации, но самообладание, особенно для представителя власти, обязательно. А хамство – недопустимо в принципе. Власть - для людей, а не наоборот. Кто этого не понимает – с тем будем расставаться", - написал губернатор Ставрополья. Его публикация набрала к 12.35 мск 16,9 тысячи просмотров и 339 комментариев. Авторы большинства из них расценили поступок главы региона как "справедливый" и высказали уважение губернатору.

Комментариев от Константина Шишманиди относительно решения губернатора пока не поступало.

Примечание:

"Тест на полиграфе прошли 68 чиновников в Ставропольском крае", "Источники сообщили о задержании зампреда правительства Ставрополья", "Против мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий".

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