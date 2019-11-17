Оппозиция в Баку сочла неконституционным запрет пикета в поддержку пенсионеров

17 ноября 2019, 12:29

Чиновники не разрешили оппозиционному "Движению за демократию и благоденствие" провести в Баку пикет с требованием повысить пенсии и расширить список получателей детских пособий. Активисты решили оспорить это решение в суде, посчитав его нарушением права на свободу собраний.

Исполнительная власть Баку отказала "Движению за демократию и благоденствие" (ДДБ) в проведении 19 ноября пикета с требованиями снизить пенсионный возраст и повысить пенсии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава ДДБ, экономический эксперт Губад Ибадоглу.

По его словам, пикет планировался перед зданием министерства труда и социальной защиты населения. "Мы хотели передать в министерство ряд наших требований. Прежде всего, мы требуем снизить пенсионный возраст. Еще несколько лет назад мужчины выходили на пенсию в 63 года, а женщины – в 60. Сегодня мужчины имеют право на пенсионное обеспечение лишь после достижения 65 лет, а женщины – после 63 лет. С другой стороны, государство, получающее высокие доходы от нефти и газа, в состоянии обеспечить достойную старость своим гражданам", - сказал Ибадоглу.

Кроме того, по его словам, ДДБ предлагает повысить размеры пенсий. "В 2019 году минимальная трудовая пенсия была дважды увеличена и сегодня составляет 200 манатов (около 118 долларов). Минимальные размеры социальных пособий и того меньше. Эти категории населения наиболее социально уязвимые, они нуждаются в большей поддержке, поскольку им нужны дополнительные расходы на лечение, уход, особое питание", - пояснил Ибадоглу.

Также ДДБ призывает ввести «детские пособия». "В 1990-е годы существовала практика назначения семьям дополнительных пособий на содержание детей. Они были незначительны, но все же это было подспорье для семейного бюджета. Сегодня есть потребность в восстановлении пособий. Во многих небогатых семьях дети просто недоедают, в итоге возникают проблемы со здоровьем, а это еще требуют дополнительных средств на лечение. Мы считаем, что государство в состоянии ввести «детские компенсации»", - сказал активист.

ДДБ сочло запрет властей противоречащим Конституции

По его словам, 16 ноября организация получила официальное письмо из Исполнительной власти Баку о том, что проведение пикета «нецелесообразно». "Исполнительная власть не согласовала пикет под предлогом «интенсивности движения» на предполагаемом месте акции, что "создает трудности для обеспечения общественного порядка". Мы расцениваем это как нарушение права на свободу собраний. Согласно закону «О свободе собраний» митинги, демонстрации, пикеты могут ограничиваться только в случаях действия режимов чрезвычайного и военного положения", - сказал Губад Ибадоглу.

По версии руководства движения, власти Баку нарушили также ст. 49 Конституции Азербайджана, гарантирующей свободу собраний. "В связи с этим ДДБ решило подать в суд на Исполнительную власть Баку. На следующей неделе наши юристы подготовят исковое заявление и подадут его в суд", - сказал руководитель движения.

В связи с выходным днем в Исполнительной власти Баку и Минтруда Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарии в этих ведомствах. Однако сотрудник Минтруда, попросивший не указывать его имя, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что социальная защита населения "основывается на реальных экономических возможностях государства".

"Конечно, хотелось бы, чтобы пенсии и пособия были высокие, но если это не будет основываться на реальных возможностях государства, резкое повышение взвинтит инфляцию и нивелирует рост [пенсий]. С другой стороны, в 2019 году минимальная трудовая пенсия была увеличена почти на 75 процентов – с 116 манатов (69 долларов) до 200 манатов (118 долларов). Она впервые за постсоветскую историю республики превышает прожиточный минимум для пенсионеров. Кроме того, по паритету покупательской способности минимальной пенсии Азербайджан занимает первое место в СНГ. Были увеличены и другие пособия. Всего за год было улучшено социальное положение более двух миллионов граждан. Что касается «детских пособий», то это очень сложный вопрос. Устанавливать всем пособия нереально, затратно и нецелесообразно, поскольку, например, есть семьи, которые могут позволить учебу своих детей за границей. Оптимальным является расширение категорий, получающих адресную социальную помощь. К примеру, сегодня получателями такой помощи являются дети с ограниченными возможностями", - сказал представитель ведомства.

Власти отчитались о 600 тысячах получателей детских пособий

13 ноября в парламенте министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев прокомментировал предложения относительно детских пособий, которые выдвинули и депутаты. Он напомнил, что сегодня в стране около 600 тысяч детей получают различные пособия, сообщило азербайджанское издание "Зеркало".

Министр отметил, что для детей с ограниченными физическими возможностями предусмотрено пособие в размере 150 манатов (89 долларов), а для их родителей или опекунов - 200 манатов (118 долларов). "Если мы применим это пособие ко всем детям, то в стране сейчас 2,7 миллиона детей в возрасте до 18 лет. Предположим, что им будет выплачиваться пособие по 100 манатов (59 долларов), что составит 3,3 миллиарда манатов (около 2 млрд долларов). Ведь это программы не на год и на два, они минимум на 5-10 лет. Для этого в целом потребуется израсходовать 18-35 миллиардов (11-21,5 млрд долларов)", - сказал Сахиль Бабаев.

По словам министра, вместо всеохватывающей программы "эти же средства направляются на важные социальные программы, адресную помощь, поэтому правительство выбрало данное направление", сообщило издание.

Независимо от требований активистов, право на свободу собраний не должно ограничиваться, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор Альянса защиты политических свобод Самир Кязымлы.

"Министерства как раз являются структурами, ответственными за решение проблем страны и ее граждан. Граждане имеют право выражать свое недовольство перед госорганами. Пикеты вообще небольшие акции, и их проведение не создает проблем. Но Исполнительная власть Баку систематически отказывает в проведении митингов и пикетов в черте Баку, и это, конечно же, является нарушением конституционного права на свободу собраний. А когда граждане все же пытаются реализовать в мирной форме свой протест на несогласованных акциях, то полиция применяет избыточную силу. Последние примеры - митинг Национального совета демократических сил 19 октября и пикет «Мусават» 12 ноября", - сказал Кязымлы.

"Кавказский узел" писал, что 19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции протеста, объявленной Национальным советом демократических сил и партией Народного фронта Азербайджана. Полиция сообщила о 60 задержанных, 42 из которых были отпущены после предупреждения. Действия силовиков и властей Азербайджана раскритиковали Совет Европы, Европейская служба внешних связей, ПАСЕ и посольство США.

12 ноября в связи с несанкционированной акцией протеста партии "Мусават" силовики задержали около 40 человек. Их отпустили в тот же день, однако зампред партии Разим Амирасланлы, за день до пикета вызванный в отделение полиции, арестован на 15 суток по обвинению в неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Амирасланлы считает дело сфабрикованным.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".