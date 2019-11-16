Власти подготовили пункты размещения для жильцов горевшего дома в Кисловодске

16 ноября 2019, 23:14

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в Кисловодске после пожара обесточены и в них нет газа. Эвакуированные жильцы возвращаются в свои квартиры, но на случай необходимости власти подготовили пункты временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", сто жильцов были эвакуированы сегодня в связи с пожаром в жилом пятиэтажном доме в Кисловодске. Горела кровля на площади 800 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение. По данным МЧС, эвакуированные были размещены в соседнем дворе.

Пожар был потушен полностью к 20.21 мск. Его тушили 53 человека, было задействовано 19 единиц техники, сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что эвакуированные жильцы дома возвращаются в свои квартиры. "На месте работают представители городской администрации. Оценивается состояние поврежденных в результате пожара квартир. Из пяти подъездов два пока остаются без газа и света - завтра в первой половине дня все должно быть подключено. Ведется работа с людьми", - цитирует Владимирова "Интерфакс".

Глава региона отметил, что готовы пункты временного размещения, "на тот случай, если в них появится необходимость".