Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на ул.Орджоникидзе, д. 27 в населенном пункте Кисловодск Ставропольского края. Фото: ГУ МЧС по по Ставропольскому краю. https://26.mchs.gov.ru/

16 ноября 2019, 20:20

Жильцы многоэтажки эвакуированы из-за пожара в Кисловодске

Двое детей и 98 взрослых эвакуированы в связи с пожаром в жилом пятиэтажном доме в Кисловодске.

Пожар произошел сегодня на улице Орджоникидзе, 27 в пятиэтажном многоквартирном доме. Загорелась кровля на площади 800 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 100 человек, из них 2 детей. Эвакуированные люди размещены в соседнем дворе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МЧС, пожар тушат 28 человек, привлечены 10 единиц техники. Пожарные ликвидировали открытое горение.

"Кавказский узел" ранее писал, что 3 ноября 45 жителей многоэтажки в Ставрополе были эвакуированы из-за пожара.

Примечание:

"60 человек эвакуированы из детского сада в Ростовской области", "Жильцы четырехэтажки в Волгограде были эвакуированы из-за пожара", "Режим ЧС введен из-за пожаров в Северском районе".

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