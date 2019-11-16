16 ноября 2019, 20:20
Жильцы многоэтажки эвакуированы из-за пожара в Кисловодске
Двое детей и 98 взрослых эвакуированы в связи с пожаром в жилом пятиэтажном доме в Кисловодске.
Пожар произошел сегодня на улице Орджоникидзе, 27 в пятиэтажном многоквартирном доме. Загорелась кровля на площади 800 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 100 человек, из них 2 детей. Эвакуированные люди размещены в соседнем дворе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным МЧС, пожар тушат 28 человек, привлечены 10 единиц техники. Пожарные ликвидировали открытое горение.
"Кавказский узел" ранее писал, что 3 ноября 45 жителей многоэтажки в Ставрополе были эвакуированы из-за пожара.
"60 человек эвакуированы из детского сада в Ростовской области", "Жильцы четырехэтажки в Волгограде были эвакуированы из-за пожара", "Режим ЧС введен из-за пожаров в Северском районе".
16 ноября 2019, 21:52
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16 ноября 2019, 17:30
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16 ноября 2019, 21:52
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