Жильцы многоэтажки эвакуированы из-за пожара в Кисловодске

16 ноября 2019, 20:20

Двое детей и 98 взрослых эвакуированы в связи с пожаром в жилом пятиэтажном доме в Кисловодске.

Пожар произошел сегодня на улице Орджоникидзе, 27 в пятиэтажном многоквартирном доме. Загорелась кровля на площади 800 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 100 человек, из них 2 детей. Эвакуированные люди размещены в соседнем дворе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МЧС, пожар тушат 28 человек, привлечены 10 единиц техники. Пожарные ликвидировали открытое горение.

"Кавказский узел" ранее писал, что 3 ноября 45 жителей многоэтажки в Ставрополе были эвакуированы из-за пожара.