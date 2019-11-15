Арестован участник нападения на детей в Нефтекумске

15 ноября 2019, 23:54

Суд поместил под стражу жителя Нефтекумска, который подозревается в нападении с ножом на детей и учительницу из хулиганских побуждений.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября на детской площадке в Ставропольском крае вооруженный ножом мужчина попытался напасть на детей, но его остановила учительница. Глава Следкома Александр Бастрыкин 13 ноября поручил коллегам из Ставропольского края расследовать это дело. На следующий день был задержан подозреваемый - ранее судимый 63-летний житель Нефтекумска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об аресте напавшего на детей и учительницу в Нефтекумске мужчины, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю на своем сайте. Подозреваемый "будет находиться под стражей", говорится в сообщении ведомства.

Учительница начальных классов Нефтекумска бросила на помощь ребятам, один из которых был ее учеников, написала "Комсомольская правда. Северный Кавказ". Она преградила путь мужчине и крикнула детям, чтобы те убегали. Мужчина кричал ей: «Я тебя порежу!», хватал ее за руку и капюшон куртки. Учительница отбивалась от него сумкой, в итоге выскользнула из верхней одежды и убежала. "Я не удивлен, что она поступила так... Она всегда за детей готова отдать все", - привело слова сына учительницы издание.

Видео под названием "В Нефтекумске следователи СКР задержали мужчину, напавшего на на детей и учительницу", было опубликовано 14 ноября на странице Следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю в Instagram. На видеоролике женщина и мальчик идут рядом, за ними следует мужчина. Затем ребенок уходит, а мужчина догоняет ее и хватает за капюшон. По данным на 23.40 мск сегодня ролик посмотрели 1303 раза. "Кавказский узел" не может пока проверить время и место съемки этого видео.

Отметим, что нападения с применением ножа вызывают особый резонанс на Северном Кавказе. После разгрома боевиков "Исламского государства"* в Сирии и Ираке приверженцы террористической организации перешли к новой тактике, поясняла ранее "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. По ее словам, они совершают нападения с использованием подручных средств — ножей, топоров или автомобилей.

Так, 1 мая 2018 года в Нефтекумске мужчина при задержании патрульными ударил одного из них ножом и был застрелен полицейскими. Ответственность за этот инцидент взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Схожие нападения происходили и за пределами Кавказа.19 августа 2017 года Артур Гаджиев, сын переселенца из Дагестана, в центре Сургута напал с ножом на прохожих и был убит сотрудниками полиции, после нападения с ранениями были госпитализированы семь человек. Ответственность за эту атаку взяла на себя ИГ*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.