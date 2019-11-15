Волгоградский журналист пожаловался на увольнение после статей с критикой власти

15 ноября 2019, 15:06

Журналист Владимир Лукашук связал свое увольнение из районной газеты «Восход» с тем, что на страницах другого издания освещал экологические проблемы Светлоярского района и критиковал власти. В аттестационной комиссии увольнение Лукашука объяснили профнепригодностью корреспондента, тогда как местные жители указали на общественную значимость его статей об экологии.

Журналист Владимир Лукашук рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что закончил факультет журналистики Рижского народного университета, после чего 5 марта 1990 года получил соответствующее свидетельство об успешном окончании обучения и около 25 лет работал в различных масс-медиа Латвии и России.

«Работал в международном информагентстве, на госрадио, создал свои две газеты – городскую и спортивную, сотрудничал с республиканскими и международными изданиями. Затем вернулся на родину – в Волгоград», – рассказал Лукашук.

По словам журналиста, в 2018 году он устроился в газету Светлоярского района «Восход», а летом этого года начал сотрудничать также с газетой «Светлоярец», в которой публиковал статьи об экологических проблемах района, о работе активистов местного Экосовета, выступил с критикой районных властей. В газете «Восход» такие темы не приветствовались, критика властей не устраивала и администрацию района, заявил Лукашук.

Учредителем газеты "Восход" является муниципальное бюджетное учреждение Светлоярского муниципального района Волгоградской области редакция газеты "Восход", говорится на сайте издания. Среди сотрудников редакции газеты Владимир Лукашук не значится, по состоянию на 14.25 мск сегодня. У газеты "Светлоярец" нет официального сайта. "Светлоярец" - независимая газета Светлоярского района Волгоградской области, сообщило 28 октября ИА "СоцИнформБюро".

«В начале августа (2019 года) глава района Татьяна Распутина вызвала меня к себе и спросила, работаю ли я на «Светлоярец». Я не ответил, так как не желал обострять обстановку, ведь до пенсии мне оставалось пять месяцев. Тогда она спросила, дружу ли я с экоактивистами. Я ответил, что с ними в хороших отношениях», – сказал Владимир Лукашук.

Притеснения в редакции газеты «Восход», по словам журналиста, начались после разговора с главой района: журналисту не заменили сломанный компьютер, «придирались к текстам». 14 октября прошла аттестационная комиссия, на которой было принято решение: Лукашук «не соответствует занимаемой должности», а 16 октября его уволили, рассказал сам журналист.

«Мне заявили, что у меня нет профильного образования, поэтому, я профнепригоден. На мой документ из Латвии (Свидетельство об образовании журналиста. - Прим. «Кавказского узла») не обратили внимания, хотя по окончании обучения я работал в газете «Красное знамя» (Газета Латвии. – Прим. «Кавказского узла»), при которой я закончил факультет журналистики – такая практика была вполне нормальна в Советском Союзе. Не было проблем и когда я работал в СМИ России», - рассказал Лукашук.

Журналист заявил, что его увольнение «связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией в сфере экологии». «За полтора года работы в «Восходе» меня никогда не лишали премиальных и надбавок за качество работы, была выдана за полгода до увольнения хорошая характеристика, в трудовом договоре ничего не упоминается об уровне образования», – возмутился Владимир Лукашук, добавив, что намерен отстаивать свои права.

Руководитель "Восхода" обосновала увольнение журналиста решением комиссии

Увольнение Владимира Лукашука обосновано решением аттестационной комиссии, заявила директор газеты «Восход» Юлия Яковлева. Назвать доводы комиссии корреспонденту «Кавказского узла» глава газеты отказалась, сославшись на закрытость протокола. «(Решение комиссии) - внутренний документ редакции. Мы его можем предоставить только надзорным органам. Светлоярская прокуратура к нам по этому вопросу пока не обращалась», - пояснила Яковлева в телефонном разговоре.

Лукашук не получил профильного образования в вузе, пояснил решение аттестационной комиссии ее член, специалист по кадровой политике администрации Светлоярского района Вячеслав Понкратов. «Аттестационные комиссии проходят сейчас во всех муниципальных учреждениях Светлоярского района. Одним из требований к проверяемым сотрудникам является наличие профильного образования. А Владимир Лукашук за долгие годы работы журналистом так и не получил профильного образования в вузе», – заявил корреспонденту «Кавказского узла» Понкратов.

Член аттестационной комиссии, корреспондент газеты «Восход» Александр Рябов отказался от комментариев. Получить комментарий у главы района Татьяны Распутиной корреспонденту «Кавказского узла» также не удалось.

За помощью Лукашук обратился в региональное отделение Союза журналистов. «С Владимиром (Лукашуком) мы пока не определились, какая помощь ему необходима. Но, думаю, что в судебном процессе наша юридическая служба в Москве попробует помочь с консультациями. Я переговорил также с (Татьяной) Распутиной (главой Светлоярского района. – Прим. «Кавказского узла») и услышал ее версию. Также переговорил с сотрудниками газеты «Восход» для понимания ситуации», – сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава регионального отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин.

Местные жители посчитали увольнение журналиста неправомерным

Опрошенные «Кавказским узлом» жители Светлоярского района заявили, что увольнение Владимира Лукашука последовало за его критикой районных властей в статьях. «Лукашук много писал в газете «Светлоярец» о перевозке несанкционированной свалки... Писал в поддержку нас, экоактивистов. Журналист с такой гражданской позицией, работающий в районной газете, - как красная тряпка для быка. Поэтому считаю его увольнение незаконным», – заявила экологическая активистка из Светлого Яра на правах анонимности.

Газета «Светлоярец» пользовалась большой популярностью среди местных жителей, заметил предприниматель Владимир Сергеев. По его словам, районная газета «Восход» «никому не была интересна из-за своей тенденциозности». «Не буду давать характеристику Лукашуку, как журналисту.., но к его увольнению я отношусь отрицательно», – заявил Сергеев.

Увольнение Владимира Лукашука является еще одним доказательством того, что свобода слова в Светлоярском районе отсутствует, считает депутат Светлоярской городской думы Анатолий Арчаков. «Статьи (журналиста районной газеты) вычитываются в администрации района... Ни о какой свободе слова в газете «Восход» речи быть не может», – считает депутат.

По мнению Арчакова, Лукашук, сотрудничая с газетой «Светлоярец», «которая отражает реалии нашей районной жизни», публиковал статьи, «вызывавшие большой интерес у местных жителей». «Считаю незаконным увольнение Лукашука», – заявил депутат.

Юрист рассказал о шансах журналиста на восстановление в должности

Если в трудовом договоре Лукашука, который заключило с ним руководство газеты «Восход», не было пункта, обязывающего журналиста иметь профильное образование, то "можно говорить о незаконности требования аттестационной комиссии к журналисту", сообщил юрист Сергей Иващенко, ознакомившийся с ситуацией уволенного журналиста.

По словам юриста, учредитель, которым в данном случае выступает районная власть, не имел законных прав вообще как-то влиять на работу аттестационной комиссии газеты «Восход» в кадровом вопросе. «Учредитель не вправе влиять на кадровые решения любого, в том числе и муниципального СМИ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «О СМИ», уставом редакции, договором между учредителем и редакцией», – сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Иващенко.

По его словам, к «исключительным случаям» по закону «О СМИ» вопросы кадровой политики редакции не относятся. «Журналист районной газеты не является муниципальным служащим, поэтому на него не распространяется требование иметь профильное образование. Его трудовой договор также не предусматривает наличие профильного образования. Учредитель не имеет права влиять на кадровые решения редакции. Все доводы – в пользу Лукашука. Если дело дойдёт до суда, то тот может встать на сторону журналиста, и его восстановят на прежней должности. У Лукашука хорошие шансы защитить в суде свои права и получить положенную ему по закону компенсацию: выплату среднего заработка с момента увольнения до решения суда и компенсацию морального вреда», – пояснил юрист.

Иващенко также указал на возможность привлечения к ответственности виновных в увольнении журналиста, если будет доказано, что оно было незаконным. «Если будет доказано, что Лукашука уволили незаконно в его предпенсионном возрасте, виновному грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, как минимум, либо обязательные работы на срок до 360 часов, как максимум по статье 144.1 УК России (необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста)», - уточнил юрист.

Запрос о проведении проверки правомерности увольнения Владимира Лукашука был направлен комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области в Светлоярскую районную прокуратуру.