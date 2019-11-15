Продлен арест уроженцу Северной Осетии по делу о финансировании ИГ*

15 ноября 2019, 02:39

Суд в Москве продлил на месяц срок содержания под стражей уроженцу Северной Осетии Георгию Гуеву, обвиненному в финансировании террористической организации. Защита заявила, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", уроженца Северной Осетии Георгия Гуева задержали в Москве 16 мая, он был заключен под стражу. Следствие утверждает, что при обыске в квартире Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". 11 октября суд продлил на один месяц и три дня срок его ареста.

Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков "Исламского государства"*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, объявленного в розыск по делу о терроризме, утверждают правоохранители. "Исламскому государству"* он перевел не менее 50 миллионов рублей, считает следствие. Гуев свою вину полностью отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда «Живое сердце», занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Черемушкинский районный суд Москвы по ходатайству следствия 14 ноября продлил Гуеву срок содержания под стражей на месяц. Следствие, обосновывая продление ареста Гуеву, не представило никаких новых доказательств его вины, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Виталий Гочиев.

«Само следствие было продлено до 13 декабря... Никаких допросов проведено не было. Следователь ссылался на то, что направлены запросы, но ответы на них еще не пришли, поскольку не могли найти место отбывания наказания одного из свидетелей, в связи с чем просил продлить (арест Гуеву) до 13 декабря», - сказал адвокат.

Он полагает, что ходатайство следователя заявлено необоснованно, а процессуальные действия могли быть проведены ранее. «Ходатайство следователя дублируется каждый месяц, при этом никакие следственные мероприятия не проводятся. Защита считает, что постановление вынесено необоснованно и мы его будем обжаловать», - сказал адвокат. Гочиев также отметил, что с мая следователь не приходил в СИЗО к Гуеву.

Обвиняемый присутствовал на заседании суда, он сказал, что жалоб на давление силовиков от него не поступало, передает корреспондент "Кавказского узла". Георгий Гуев заявил, что его "арест продлевается из месяца в месяц, несмотря на то, что следственные мероприятия не проходят, а доказательств его вины так и не представлено". Допрос лиц, указанных в ходатайстве, с мая до настоящего времени не проведен, выписки о переводе денежных средств террористам не представлены и не изучены, отметил он.

По словам Гуева, ему "психологически тяжело находиться в СИЗО". Он также сказал, что из-за бездействия следствия дело не продвигается, а его защитникам не с чем работать.

Комментариями следователей по поводу продления срока содержания под стражей Гуеву "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте судов общей юрисдикции Москвы нет информации о продлении ареста Гуеву по состоянию на 1.50 мск 15 ноября.

Напомним, уроженец Северной Осетии Георгий Гуев окончил Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова в Москве. В последние годы он проживал с семьей в столице. Гуев работал в одной из крупнейших аудиторских компаний (KPMG), а последние два года экспертом строительной компании АО "Промстрой". Ранее он обращался к президенту страны Владимиру Путину с просьбой обеспечить объективное расследование его дела.

Новости о влиянии ИГ на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.