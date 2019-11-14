14 ноября 2019, 21:38

Осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир"* помещен в карцер

Правозащитника Эмира-Усеина Куку, осужденного по делу "ялтинской ячейки" запрещенной судом в России организации, на 15 суток отправили в карцер в ростовском СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых обвиняемых в подготовке свержения конституционного строя и причастности к  "ялтинской ячейки" запрещенной в России судом и признанной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" к длительным срокам лишения свободы. В  частности, подсудимый Эмир-Усеин Куку получил 12 лет колонии строгого режима. Защита назвала приговор политически мотивированным и решила обжаловать его.

После судебного заседания Куку заснул в камере СИЗО-1 и не вышел на вечернюю проверку. После этого на него составили протокол, но правозащитник отказался его подписать и его отправили в карцер на 15 суток, сообщила сегодня со ссылкой на украинского консула в  Ростове-на-Дону Тараса Малишевского "Медуза".

Комментариев на сайте УФСИН по Ростовской области по поводу помещения в карцер Эмира-Усеина Куку по состоянию на 21.20 мск сегодня нет.

Напомним, 13 ноября Европейский союз потребовал отменить приговор шести осужденным, указав на то, что "Хизб ут-Тахрир"* запрещена в России, но не на Украине, частью которой организация считает Крым. МИД Украины призвал усилить давление на Россию в связи с решением ростовского суда. Ранее Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"МИД Украины призвал усилить давление на Россию в связи с приговором Зейтуллаеву", "Выходцы из Киргизии осуждены в Ростове-на-Дону за причастность к "Хизб ут-Тахрир"*", "Осужденные за связь с "Хизб ут-Тахрир"* этапированы из СИЗО Ростова-на-Дону".

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