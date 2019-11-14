Энергетики отключили свет в доме семьи Арашуковых в Ставрополе

14 ноября 2019, 05:53

Дом семьи бывшего сенатора Рауфа Арашукова в Ставрополе отключен от электроэнергии из-за долга в размере 181 тысячи рублей.

Как информировал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января. Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Оба вину не признают. Рауф Арашуков объявил себя жертвой политических интриг.

Дом семьи Арашуковых в Ставрополе отключен от электричества в связи с долгом в размере 181 тысяча рублей, пишет со ссылкой на источник в сбытовой компании края РИА "Новости".

По данным "Ставропольэнергосбыта", долг за электроэнергию накопился у Арашуковых с октября 2018 года, уточняет "Это Кавказ".

Энергетики заявили, что отключение света в особняке не связано с уголовным преследованием Арашуковых.

"Это совершенно рядовой случай в работе любой энергосбытовой компании. Вот есть информация о задолженности тех или иных потребителей, после процедуры уведомления происходит процедура отключения. Какого-то акцента на фамилии Арашуковых не делалось совершенно. После того, как должник погашает задолженность, его подключают вновь к электроэнергии", - цитирует пресс-службу "Ставропольэнергосбыта" "Говорит Москва".

Причины неуплаты долга за свет неизвестны, добавили в пресс-службе.

Напомним также, что по делу о хищении газа под стражей находятся несколько топ-менеджеров газовых компаний юга России, в том числе родственники Арашуковых Руслан Арашуков, Беслан Арашуков и Ахмед Коцба.