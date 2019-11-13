13 ноября 2019, 23:49

Доставщица пенсий в Дагестане заподозрена в присвоении денег умершей

Жительница Кизилюртовского района, доставлявшая пенсии, подозревается в том, что присвоила свыше 160 тысяч рублей, подделывая подписи умершей местной жительницы.

По данным полиции, 55-летняя жительница села в Кизилюртовском районе, работая доставщиком пенсий и других социальных выплат в частной организации, ежемесячно подделывала подписи умершей местной жительницы и присвоила себе ее деньги - свыше 160 тысяч рублей, сообщило МВД по Дагестану.

Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле доставщик пенсий в Дагестане также был заподозрен в хищении. По данным МВД, уроженец Кизилюртовского района, скрыв факт смерти местной жительницы, присваивал предназначенные ей деньги.

Примечание:

"Житель Дагестана осужден за мошенничество с пенсией", "Дагестанская чиновница заподозрена в махинациях с субсидиями", "Глава сельсовета в Дагестане осужден за помощь брату в получении выплат".

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