Доставщица пенсий в Дагестане заподозрена в присвоении денег умершей

13 ноября 2019, 23:49

Жительница Кизилюртовского района, доставлявшая пенсии, подозревается в том, что присвоила свыше 160 тысяч рублей, подделывая подписи умершей местной жительницы.

По данным полиции, 55-летняя жительница села в Кизилюртовском районе, работая доставщиком пенсий и других социальных выплат в частной организации, ежемесячно подделывала подписи умершей местной жительницы и присвоила себе ее деньги - свыше 160 тысяч рублей, сообщило МВД по Дагестану.

Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле доставщик пенсий в Дагестане также был заподозрен в хищении. По данным МВД, уроженец Кизилюртовского района, скрыв факт смерти местной жительницы, присваивал предназначенные ей деньги.