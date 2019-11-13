13 ноября 2019, 21:00
Работа поставщика продуктов приостановлена после отравления детей в школах Кубани
Кишечный вирус, которым заразились дети в Кавказском районе Краснодарского края, обнаружен у сотрудника предприятия, поставлявшего продукты в школу. Роспотребнадзор приостановил работу организации.
Как писал "Кавказский узел", 9 и 10 ноября в горбольницу Кропоткина и Кавказскую ЦРБ с признаками отравления были госпитализированы 57 учеников пяти школ Кропоткина. По данным на вечер 11 ноября из больниц были выписаны 39 детей. У 36 заболевших был выявлен возбудитель кишечной инфекции - норовирус, сообщило Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на своем сайте.
Санитарные врачи проверили сотрудников частного предприятия, занимавшегося поставкой продуктов в школы, и выявили норовирус у одного из сотрудников, сообщило сегодня Управление Роспотребнадзора на своем сайте. По данным ведомства, он отстранен от работы, а работа организации временно приостановлена. Материалы проверки направлены на рассмотрение в суд, отмечается в сообщении.
"Число госпитализированных на Кубани школьников выросло до 51", "Число отравившихся школьников на Кубани достигло 57", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье".
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