Изменение границы Гудермесского района обеспокоило местных жителей

13 ноября 2019, 11:09

Участники референдума в Гудермесском районе проголосовали за включение села Иласхан-Юрт в состав Курчалоевского района, сообщили в избиркоме Чечни. Смена административного подчинения села повлечет необходимость переоформления документов, озвучили свои опасения местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в Чечне прошел референдум об изменении границ Грозненского и Ачхой-Мартановского районов, на котором жители согласились на включение их селений в состав других районов. Кавказоведы объяснили оптимизацией госучреждений изменение административных границ в республике.

Референдум о изменении границ Гудермесского района прошел 10 ноября в селении Иласхан-Юрт, на нем за включение села в состав Курчалоевского района проголосовали 82,15% участников референдума, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник избиркома Чечни.

"В селе были открыты два избирательных участка. Всего в голосовании приняли участие 2403 избирателя, или около 77,5% от общего числа внесенных в избирательные списки граждан. 1974 из них, или 82,15%, проголосовали за перевод села в состав Курчалоевского района республики. 429 человек, или 17,85%, высказалась против. Таким образом, референдум состоялся, и по его итогам Иласхан-Юрт войдет в состав Курчалоевского района", - сказал он.

По данным избиркома Чечни, жалоб на нарушения на референдуме в избирательные комиссии не поступило, сообщило 11 ноября ИА "Грозный-информ".

Всего в селе Иласхан-Юрт живет около 5900 человек, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Гудермесского района.

Житель села Хасан рассказал, что голосовал против передачи села Курчалоевскому району. "Идея передать село в состав Курчалоевского района мне не понравилась изначально, потому я проголосовал против. Наше село очень известное, потому что здесь жил и начал проповедовать сам Кунта-хаджи [Кишиев]. Мне кажется, что власти именно поэтому и решили перевести Иласхан-Юрт в состав Курчалоевского района, потому что Кадыровы выходцы из этого района", - сказал Хасан корреспонденту "Кавказского узла".

Кунта-хаджи Кишиев - чеченский исламский мистик и проповедник эпохи Кавказской войны. Его нередко называют "чеченским Ганди", поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле". Кунта-хаджи Кишиев - один из самых почитаемых в Чечне святых. Последователями вирда (братства) Кунта-хаджи являются Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни. В 2010 году по указу Рамзана Кадырова 3 января объявлено Днем почитания Кунта-хаджи Кишиева.

Местная жительница Хава, напротив, одобрила идею включить село в состав Курчалоевского района. "Если учесть, что префект Курчалоевского района – племянник Рамзана Кадырова (племянник главы Чечни Хамзат Кадыров занял пост главы Курчалоевского района 20 июня 2018 года. – Прим. "Кавказского узла"), есть надежда, что Иласхан-Юрту будет уделяться больше внимания. Так что я за включение села в этот район", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Хава.

Передача сельского поселения в состав другого района создаст людям проблемы, поделились своими опасениями с корреспондентом "Кавказского узла" некоторые местные жители.

"В первую очередь беспокоит вопрос, как это все скажется на нашей повседневной жизни. Теперь ведь и районная администрация, РОВД, райбольница, пенсионный отдел и все остальное - в другом месте, все документы придется переводить или переоформлять", - сказал местный житель Султан.

"Расстояние от нашего села до Гудермеса или Курчалоя почти одинаковое. Проблема в том, что теперь придется переоформлять все документы с указанием нового района. Плюс еще райбольница в другом месте, паспортный стол", - сказала жительница села Раиса.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты, Иласхан-Юрт находится вблизи административной границы двух районов. Расстояние по трассе от села до Гудермеса – 13 километров, до Курчалоя – 9,1 километра.

"Передача села в другой район не может не сказаться на жизни людей. Другая райадминистрация, другой отдел полиции, другая ЦРБ, другой райвоенкомат, районо, в общем, все другое. А сколько надо будет средств, чтобы вносить изменении на картах, менять печати и штампы, вносить изменения в документы? По мне, так лучше бы оставили все, как есть", - сказал местный житель Адам.

Если населенный пункт включается в состав другого района, то его жителям менять документы не требуется, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгений Черноусов. "Такие документы, как право владения землей, паспорт, свидетельство о рождении, в данном случае замене не подлежат. Приведу пример: я родился в Балашовской области. Теперь это Саратовская область, но в свидетельстве о рождении у меня стоит Балашовская область. В документах обязательно сохранение хронологии. Меняется администрация, следственный отдел, полиция, прокуратура, но документы обычных граждан продолжают действовать", - пояснил юрист.