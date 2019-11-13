Суд заочно арестовал бывшего депутата Ростовской гордумы

13 ноября 2019, 07:16

Суд в Москве заочно выбрал меру пресечения задержанному на Украине бывшему депутату Ростовской гордумы Андрею Чабанову, который с 2013 года находился в федеральном розыске. В октябре он был задержан в Харькове, где жил под чужой фамилией.

Следствие подозревает Чабанова в причастности к 20 убийствам.

Пресненский суд Москвы 12 ноября повторно арестовал заочно бывшего депутата Ростовской городской думы Андрея Чабанова, ранее объявленного в международный розыск и арестованного на Украине по делу о создании организованной преступной группы, сообщило в тот же день ТАСС.

"Избрать в отношении Чабанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию Российской Федерации", - цитирует постановление судьи агентство.

После того, как задержанного передадут в Россию, Чабанова поместят под стражу. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Уголовное дело является заказным, а данных о причастности Чабанова к инкриминируемым ему преступлениям нет, считает его адвокат.

Защита Андрея Чабанова несколько раз просила перенести судебное заседание, чтобы согласовать позиции с обвиняемым, и обеспечить его участие по видеосвязи из харьковского СИЗО. Также защита просила дать время для предоставления суду документов, положительно характеризующих Чабанова, и медицинских документов, которые могут указать на невозможность находиться ему в столичном СИЗО.

У стороны обвинения есть доказательства причастности Чабанова к инкриминируемым преступлениям, а некоторые материалы уголовного дела маркируются грифом "совершенно секретно", сообщила прокурор, поддержав ходатайство следователя.

7 марта 2013 года Пресненский суд уже избрал Чабанову меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, информирует агентство.

С 2013 года Чабанов находился в федеральном розыске. Он был задержан украинскими правоохранителями в Харькове 22 октября. На Украине он жил под чужой фамилией, сообщило 12 ноября издание Rostov.ru.

Следствие полагает, что бывший депутат виновен в бандитизме и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и считает, что он был членом преступной группировки Дмитрия Леснякова, которой приписывают около 20 убийств.

Чабанов и Лесняков познакомились в детстве и в 90-е годы создали банду, которая занималась вымогательством, похищениями людей и заказными убийствами. Также они были совладельцами строительного бизнеса. До 2010 года Андрей Чабанов был депутатом городской думы Ростова, информирует издание.

Отец Андрея Чабанова - владелец строительного концерна "ВАНТ" Валерий Чабанов. Он отбывает наказание за хищение денег дольщиков.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 апреля 2017 года руководитель строительного концерна "ВАНТ" Валерий Чабанов получил четыре года колонии-поселения за мошенничество со средствами дольщиков. Суд признал потерпевшими 253 человека, а нанесенный им ущерб оценил в 300 миллионов рублей. По еще одному делу Чабанову было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3. ст. 159 УК РФ), по версии следствия, он присвоил 615 миллионов рублей средств 443 дольщиков. Однако в мае 2018 года суд прекратил процесс над Чабановым из-за истечения срока давности.