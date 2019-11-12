Судья отстранил адвоката Ираклия Окруашвили

12 ноября 2019, 21:46

Адвокат по назначению, представлявший интересы лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили, отстранен от дела после неявки в суд. Окруашвили требует приостановить процесс, чтобы найти другого адвоката.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июля Ираклий Окруашвили и еще четыре человека были задержаны по делу о массовом насилии во время протестов у здания грузинского парламента. По данным МВД, 20 июня Окруашвили призывал участников акции силой ворваться в здание парламента и сам предпринимал такие попытки. 23 октября суд отказался отпустить Окруашвили под залог.

Сегодняшнее заседание оказалось сорванным из-за неявки адвоката. Не пришел в суд и Окруашвили, оставшийся в камере предварительного заключения.

"Адвокат Мамука Басилашвили не прибыл сегодня в суд, предоставив документ о том, что он болен. В результате судья принял решение, что этот адвокат, предоставленный Ираклию Окруашвили государством, теряет свои полномочия и будет заменен другим защитником", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший член Верховного суда Грузии, генеральный секретарь созданной Окруашвили партии "Победившая Грузия" Константин Кемулария.

При этом на прошлом заседании суд отказался выполнить просьбу Окруашвили о замене адвоката. "Основным аргументом судьи было возражение против сроков. Мы требовали, чтобы новому адвокату предоставили месяц на ознакомление с деталями дела. Однако суд давал только неделю. Это неприемлемый срок, поскольку новый адвокат должен потратить время на изучение деталей, выработки своей стратегии защиты и согласование ее с подзащитным", - пояснил Кемулария. Ни один независимый адвокат не будет браться за ответственную работу без изучения материалов, добавил он.

Ранее Ираклий Окруашвили просил отложить процесс, чтобы успеть найти себе другого адвоката. Судья не удовлетворил ходатайство, заявив, что Окруашвили уклоняется от явки на процесс, информировал "ИнтерпрессНьюс".

Партия "Победившая Грузия" намерена добиваться признания Ираклия Окруашвили политическим заключенным. "Депутат Европарламента Анна Фатига уже выразила свое мнение о том, что Ираклий Окруашвили находится в тюрьме на незаконных основаниях, а в конце декабря в Грузию прибудет комиссия Европарламента по правам человека, которая намерена встретиться и с Ираклием Окруашвили", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии.

Следующее судебное заседание назначено на 29 ноября.

Акции протеста в Грузии начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. После разгона силовиками протестующих у здания парламента в Тбилиси Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке на тот момент министра МВД Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".