Лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили. Фото: Helene C. Stikkel - Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/

12 ноября 2019, 21:46

Судья отстранил адвоката Ираклия Окруашвили

Адвокат по назначению, представлявший интересы лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили, отстранен от дела после неявки в суд. Окруашвили требует приостановить процесс, чтобы найти другого адвоката.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июля Ираклий Окруашвили и еще четыре человека были задержаны по делу о массовом насилии во время протестов у здания грузинского парламента. По данным МВД, 20 июня Окруашвили призывал участников акции силой ворваться в здание парламента и сам предпринимал такие попытки. 23 октября суд отказался отпустить Окруашвили под залог.

Сегодняшнее заседание оказалось сорванным из-за неявки адвоката. Не пришел в суд и Окруашвили, оставшийся в камере предварительного заключения.

"Адвокат Мамука Басилашвили не прибыл сегодня в суд, предоставив документ о том, что он болен. В результате судья принял решение, что этот адвокат, предоставленный Ираклию Окруашвили государством, теряет свои полномочия и будет заменен другим защитником", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший член Верховного суда Грузии, генеральный секретарь созданной Окруашвили партии "Победившая Грузия" Константин Кемулария.

При этом на прошлом заседании суд отказался выполнить просьбу Окруашвили о замене адвоката. "Основным аргументом судьи было возражение против сроков. Мы требовали, чтобы новому адвокату предоставили месяц на ознакомление с деталями дела. Однако суд давал только неделю. Это неприемлемый срок, поскольку новый адвокат должен потратить время на изучение деталей, выработки своей стратегии защиты и согласование ее с подзащитным", - пояснил Кемулария. Ни один независимый адвокат не будет браться за ответственную работу без изучения материалов, добавил он.

Ранее Ираклий Окруашвили просил отложить процесс, чтобы успеть найти себе другого адвоката. Судья не удовлетворил ходатайство, заявив, что Окруашвили уклоняется от явки на процесс, информировал "ИнтерпрессНьюс".

Партия "Победившая Грузия" намерена добиваться признания Ираклия Окруашвили политическим заключенным. "Депутат Европарламента Анна Фатига уже выразила свое мнение о том, что Ираклий Окруашвили находится в тюрьме на незаконных основаниях, а в конце декабря в Грузию прибудет комиссия Европарламента по правам человека, которая намерена встретиться и с Ираклием Окруашвили", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии.

Следующее судебное заседание назначено на 29 ноября.

Акции протеста в Грузии начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. После разгона силовиками протестующих у здания парламента в Тбилиси Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке на тот момент министра МВД Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Примечание:

"Владелец "Рустави 2" отказался от письменных гарантий журналистам", "Суд отказал Окруашвили в аресте активов "Рустави 2", "Представители НПО поддержали идею о создании общественного совета "Рустави 2".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 ноября 2019, 23:59

12 ноября 2019, 23:55

12 ноября 2019, 23:05

12 ноября 2019, 22:06

  • Абдулмумин Гаджиев оставлен под арестом

    Суд в Махачкале продлил до 13 января 2020 года срок содержания под стражей журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву. Под арестом оставлены и другие обвиняемые по делу о финансировании терроризма - Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов.

12 ноября 2019, 22:01

  • Защите Кочаряна отказано в отводе судьи

    Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна ходатайствовали об отводе судьи Анны Данибекян, обвинив ее в пристрастности. Судья сочла претензии защиты Кочаряна необоснованными.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи