ЕСПЧ встал на сторону свидетельницы избиения жителя Кубани силовиками

12 ноября 2019, 14:55

Европейский суд по правам человека присудил сегодня 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края, которая получила психологическую травму после из-за того, что силовики избили ее отца.

Согласно материалам дела, 31 мая 2008 года к жителю Кубани, который собирался отвезти дочь из школы после праздничного мероприятия, подбежали несколько мужчин, начавшие его избивать. Девочка стала кричать, прося прекратить избиение, а потом выскочила из машины и побежала по улице. Через некоторое время ее случайно обнаружил на улице родственник.

Врачи диагностировали у ребенка неврологический синдром, а позднее и посттравматическое стрессовое расстройство, нейрогенный гиперрефлекторный мочевой пузырь и пролапс митрального клапана. Девочке стали сниться кошмары, она кричала по ночам. Если ранее она была лучшей ученицей в классе, то после инцидента ей было тяжело учиться и заниматься музыкой. Ее психологическое здоровье полностью так и не восстановилось.

Еще в июле 2008 года родственники школьницы пожаловались на действия силовиков в прокуратуру, но не смогли добиться возбуждения дела. Российские суды согласились с отказом возбуждать дело против силовиков, и в апреле 2009 года истцы обратились в Европейский суд по правам человека. Они ждали коммуникации жалобы до сентября 2017 года. При этом суд в России признал задержание отца девочки незаконным, уголовное дело против него прекратили в декабре 2009 года.

Судьи Страсбургского суда усмотрели в действиях кубанских силовиков нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека, "Запрещение пыток". Согласно решению суда, российские власти допустили, что ребенок стал свидетелем жестокой сцены, а затем не обеспечили эффективного расследования ее жалобы. Заявительнице присуждены 25 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, говорится в решении, опубликованном сегодня на сайте Европейского суда по правам человека.

Силовики обязаны были учитывать интересы ребенка, когда планировали операцию по задержанию, пояснила руководитель отдела международно-правовой защиты Комитета против пыток Ольга Садовская, представлявшая интересы заявительницы в Европейском суде. "Факт задержания отца нанес девочке непоправимый психологический вред, хотя его можно было избежать корректным планированием операции, имеющим целью не только задержание подозреваемого, но и защиту интересов ребенка и его психологической неприкосновенности. В свое оправдание представители российских властей утверждали, что присутствие ребенка в момент задержания было непредсказуемо. Но это звучит крайне неубедительно в связи с тем, что отец был задержан после торжественного мероприятия в школе, где он был вместе с дочерью", - приводятся слова Садовской в пресс-релизе Комитета против пыток, полученном сегодня "Кавказским узлом".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре краснодарский адвокат Михаил Беньяш подал в ЕСПЧ жалобу на избиение силовиками. При этом местный суд счел, что на силовиков напал сам Беньяш. Адвокату назначен штраф.