11 ноября 2019, 22:57
Следком заинтересовался смертью пассажира на борту самолета Сургут - Махачкала
Следствие проводит проверку гибели жителя Екатеринбурга на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Доследственная проверка организована в Махачкале после гибели 66-летнего жителя города Екатеринбурга на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Махачкала, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте.
По данным ведомства, инцидент произошел 8 ноября. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и супругу погибшего.
По предварительным данным, у погибшего пассажира было онкологическое заболевание, со ссылкой на следствие отмечает сегодня "Интерфакс".
Как писал "Кавказский узел", 27 октября авиалайнер, направлявшийся из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил незапланированную посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира.
"Самолет Москва-Грозный экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет из Норильска в Минводы экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет Екатеринбург - Сочи экстренно приземлился в Волгограде".
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11 ноября 2019, 21:49
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Уроженка Северной Осетии заявила о смерти брата после допроса
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