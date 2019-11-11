11 ноября 2019, 22:57

Следком заинтересовался смертью пассажира на борту самолета Сургут - Махачкала

Следствие проводит проверку гибели жителя Екатеринбурга на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Доследственная проверка организована в Махачкале после гибели 66-летнего жителя города Екатеринбурга на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Махачкала, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 ноября. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и супругу погибшего.

По предварительным данным, у погибшего пассажира было онкологическое заболевание, со ссылкой на следствие отмечает сегодня "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", 27 октября авиалайнер, направлявшийся из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил незапланированную посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира.

Примечание:

"Самолет Москва-Грозный экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет из Норильска в Минводы экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет Екатеринбург - Сочи экстренно приземлился в Волгограде".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 ноября 2019, 23:05

11 ноября 2019, 23:05

11 ноября 2019, 22:14

11 ноября 2019, 21:49

11 ноября 2019, 21:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи