Следком заинтересовался смертью пассажира на борту самолета Сургут - Махачкала

11 ноября 2019, 22:57

Следствие проводит проверку гибели жителя Екатеринбурга на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Доследственная проверка организована в Махачкале после гибели 66-летнего жителя города Екатеринбурга на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Махачкала, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 ноября. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и супругу погибшего.

По предварительным данным, у погибшего пассажира было онкологическое заболевание, со ссылкой на следствие отмечает сегодня "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", 27 октября авиалайнер, направлявшийся из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил незапланированную посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира.