Дело об обмане налоговиков в Кабардино-Балкарии дошло до суда

11 ноября 2019, 19:39

Расследование дела о неуплате руководством ООО "Барс" свыше 866 млн рублей налогов завершено и направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2017 года генеральный директор ООО "Барс" был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 36 505 668 рублей за период с мая 2013 по апрель 2016 года. В феврале руководство этой фирмы было заподозрено в неуплате более 866 млн налогов.

По версии следствия, руководство и другие ответственные лица ООО "Барс" умышленно уклонились от уплаты НДС на общую сумму 866 770 380 рублей, включив в налоговые декларации ложные сведения за четвертый квартал 2015 года и за четвертый квартал 2016 года, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Руководство фирмы обвиняется по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п."б", ч.2 ст.199 УК России). Уголовное дело передано в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. Санкции статьи - до шести лет лишения свободы.