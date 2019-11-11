Наручники и судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис http://www.yugopolis.ru/news/v-sochi-sud-otpravil-v-koloniyu-dvuh-lzhezastrojshikov-121076

11 ноября 2019, 19:39

Дело об обмане налоговиков в Кабардино-Балкарии дошло до суда

Расследование дела о неуплате руководством ООО "Барс" свыше 866 млн рублей налогов завершено и направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2017 года генеральный директор ООО "Барс" был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 36 505 668 рублей за период с мая 2013 по апрель 2016 года. В феврале руководство этой фирмы было заподозрено в неуплате более 866 млн налогов.

По версии следствия, руководство и другие ответственные лица ООО "Барс" умышленно уклонились от уплаты НДС на общую сумму 866 770 380 рублей, включив в налоговые декларации ложные сведения за четвертый квартал 2015 года и за четвертый квартал 2016 года, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Руководство фирмы обвиняется по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п."б", ч.2 ст.199 УК России). Уголовное дело передано в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. Санкции статьи - до шести лет лишения свободы.

Примечание:

"Директор фирмы в Дагестане заподозрен в неуплате 16 млн рублей налогов", "Глава госпредприятия в Чечне предстанет перед судом", "Директор ставропольского предприятия заподозрен в неуплате 6 млн рублей налога".

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