Армянский священник убит в Сирии

11 ноября 2019, 18:51

Духовный пастор армянской католической общины города Камышлы Овсеп Петоян и его отец расстреляны сегодня на северо-востоке Сирии. Ответственность за это взяла запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Овсеп Петоян, который был настоятелем армянской католической церкви в приграничном сирийском городе Камышлы, и его отец были убиты на дороге, ведущей из провинции Хасеке в Дейр-эз-Зор.

Священник направлялся в Дейр-эз-Зор, чтобы ознакомиться с реконструкцией местной армянской католической церкви, передает со ссылкой на свои источники Regionmonitor.

В новости об убийстве армянского священника агентство Hawarnews приводит видео, в котором демонстрируется автомобиль с пятнами крови на передних сиденьях.

Ответственность за убийство католического священника и его отца, совершенное сегодня в Сирии, взяли боевики "Исламского государства"*, передает со ссылкой на информацию телеканала Rudaw ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что власти Армении призвали международное сообщество защитить права национальных и религиозных меньшинств, оказавшихся в октябре в зоне военных действий в Сирии.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Сирия в огне". На "Кавказском узле" также размещен материал "Армянская диаспора Сирии".



* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - запрещенная в России судом террористическая организация