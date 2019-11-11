Вооруженный человек. Война в Сирии. Фото: REUTERS/Aboud Hamam

11 ноября 2019, 18:51

Армянский священник убит в Сирии

Духовный пастор армянской католической общины города Камышлы Овсеп Петоян и его отец расстреляны сегодня на северо-востоке Сирии. Ответственность за это взяла запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Овсеп Петоян, который был настоятелем армянской католической церкви в приграничном сирийском городе Камышлы, и его отец были убиты на дороге, ведущей из провинции Хасеке в Дейр-эз-Зор.

Священник направлялся в Дейр-эз-Зор, чтобы ознакомиться с реконструкцией местной армянской католической церкви, передает со ссылкой на свои источники Regionmonitor.

В новости об убийстве армянского священника агентство Hawarnews приводит видео, в котором демонстрируется автомобиль с пятнами крови на передних сиденьях.

Ответственность за убийство католического священника и его отца, совершенное сегодня в Сирии, взяли боевики "Исламского государства"*, передает со ссылкой на информацию телеканала Rudaw ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что власти Армении призвали международное сообщество защитить права национальных и религиозных меньшинств, оказавшихся в октябре в зоне военных действий в Сирии.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Сирия в огне". На "Кавказском узле" также размещен материал "Армянская диаспора Сирии".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - запрещенная в России судом террористическая организация

Примечание:

"Более 10 армянских семей покинули зону боевых действий в Сирии", "Армянский сапер стал инвалидом после ранения в Сирии", "Дипмиссия США раскритиковала отправку гуманитарной миссии Армении в Сирию".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 ноября 2019, 19:39

11 ноября 2019, 18:57

11 ноября 2019, 18:12

11 ноября 2019, 17:51

11 ноября 2019, 17:34

Темы дня

События дня

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи