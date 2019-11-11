Учредитель "Черновика" констатировал рост числа готовых поддержать Абдулмумина Гаджиева

11 ноября 2019, 23:08

К каждой новой серии пикетов в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева присоединяются новые люди, растет интерес молодежи к этому делу, констатировал по итогу сегодняшней акции в Махачкале учредитель "Черновика". Поддержать Гаджиева многим мешают страх и безразличие, заметили жители Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Сам журналист вины не признает. Правозащитники назвали дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Вместе с Гаджиевым по делу о финансировании терроризма арестованы уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Абу Умара Саситлинского, которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову отрицал какую-либо свою связь с Гаджиевым и другими фигурантами дела.

Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева проходила сегодня с 14.05 по 15.10 на пересечении махачкалинских улиц Гамзатова и Дахадаева, у комплекса зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В акции участвовали коллеги Гаджиева из "Черновика", его родные и друзья, а также журналисты других республиканских и федеральных медиа.

Непосредственно в пикетах участвовали поочередно шесть человек, общее же количество пришедших поддержать акцию, превысило 20 человек. Рядом находился мобильный экипаж полиции, но сотрудники полиции не препятствовали проведению пикетов.

Прохожие проявляли интерес, останавливались и читали текст плаката, который по очереди держал в руках каждый участник серии одиночных пикетов. Проезжающие мимо водители автомобилей сигналили, выражая поддержку пикетирующим, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Со слов учредителя газеты "Черновик" Магди Камалова, друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева продолжают добиваться права на проведение публичных мероприятий в виде митинга и шествий в поддержку арестованного журналиста. Камалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ближайшее время ожидается рассмотрение кассационных жалоб на отказ властей в согласовании этих акций. Камалов пояснил, что таких отказов набралось уже более пятисот. "Я думаю, в Пятигорске сразу поймут абсурдность отказов Минюста. В противном случае мы будем обращаться в Верховный суд России", - заявил учредитель "Черновика".

Учредитель "Черновика" отметил все возрастающую заинтересованность молодежи делом Абдулмумина Гаджиева. По мнению Камалова, об этом свидетельствует тот факт, что в каждой новой серии одиночных пикетов в поддержку Гаджиева принимают участие новые люди.

Житель Махачкалы Руслан сегодня впервые принял участие в серии пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева. С его слов, наткнувшись на объявление в социальных сетях, он решил принять участие в пикете. Житель Махачкалы рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пристально следит за развитием уголовного дела против Гаджиева и верит в невиновность журналиста. Со слов мужчины, его окружение разделилось на две группы: одни верят, что силовики в достаточной мере обладают информацией и справедливо обвиняют Гаджиева, а другие верят в полную невиновность арестованного. Сам Руслан теперь намерен поддерживать еженедельные акции в поддержку арестованного журналиста.

Другой житель Махачкалы Гаджимурад, также присоединившийся к акции в поддержку Гаджиева, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что таким образом решил выразить свой протест против ареста Абдулмумина Гаджиева. "Это максимальное на сегодняшний день, что смогу сделать, чтобы выразить свой протест в связи с незаконным задержанием Абдулмумина", - сказал участник серии пикетов. Мужчина добавил, что многие из его знакомых считают обвинение в отношении Абдулмумина Гаджиева недобросовестным подходом со стороны правоохранительной системы. Тем не менее он надеется, что в деле Абдулмумина Гаджиева будет добросовестное разбирательство, а в итоге - справедливое решение.

Ж итель Махачкалы Магомед сегодня также впервые участвовал в серии пикетов в поддержку журналиста. Он решил присоединиться к акции, так как считает обвинения против Гаджиева необоснованными. "Не могут доказать, что он что-то нарушил. До сих пор его держат под стражей и не могут предъявить обвинение", - заявил он. По мнению мужчины, многим людям страх и безразличие мешают поддержать подобного рода акции. "Боятся люди выйти и поддержать, безразличие. Так нельзя жить", - заявил участник пикета.