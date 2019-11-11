11 ноября 2019, 17:02

Суд подтвердил решение об аресте родственника Арашуковых

Ставропольский краевой суд оставил под стражей на два месяца бывшего замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбу, задержанного по делу о хищениях газа.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября на Ставрополье по подозрению в причастности к хищениям газа были задержаны родственники бывшего сенатора Рауфа Арашукова Беслан Арашуков и Ахмед Коцба, а также инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный. Все трое отказались признать вину. 24 октября стало известно, что Беслан Арашуков и Ахмед Коцба, а также Виталий Белозерный арестованы до 22 декабря.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января. Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Оба вину не признают. Рауф Арашуков объявил себя жертвой политических интриг.

О том, что Ахмед Коцба оставлен под стражей, сообщил сегодня представитель Ставропольского краевого суда. "Мера пресечения [Ахмеду Коцбе] оставлена без изменения", - приводит сегодня слова представителя суда РИА Новости.

Решение об аресте Ахмеда Коцбы было вынесено Ленинским райсудом города Ставрополя 25 октября, оно осталось без изменения, передает также со ссылкой на представителя Ставропольского краевого суда ТАСС.

Коцбе была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он подозревается в совершении преступлений по части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и части 4 статьи 160 (присвоение или растрата) УК РФ, уточняет агентство.

Ахмед Коцба который является братом супруги бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отмечает "Интерфакс".

Напомним, под стражей по делу о хищении газа также находятся несколько топ-менеджеров газовых компаний юга России, в том числе племянник Рауля Арашукова Руслан Арашуков.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном деле "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".

Примечание:

"Два топ-менеджера газовых компаний задержаны по делу Арашуковых", "Источник рассказал о хищении газа в отеле Арашуковых", "Глава газовой компании в Дагестане оставлен под арестом".

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