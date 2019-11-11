Азербайджанский активист Гурбанов связал задержание с критикой в адрес власти

11 ноября 2019, 15:25

Силовики отпустили оппозиционера Арзумана Гурбанова, взяв с него объяснительную о призывах к участию в несанкционированном митинге. Гурбанов заявил, что от него потребовали прекратить критику властей Азербайджана в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", активиста Партии Народного фронта Азербайджана Арзумана Гурбанова задержали на пограничном пункте "Сыныгкорпю" 8 ноября.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Арзуман Гурбанов, его отпустили поздно вечером 9 ноября. "Мое задержание объяснили расследованием некоего уголовного дела по 220 статье Уголовного кодекса ("Организация массовых беспорядков или участие в них"). Дескать, я призывал людей к участию в несогласованном митинге 19 октября. Я сказал, что, не знал, что митинг не согласован. Мне предложили написать об этом в объяснительной", - рассказал активист.

19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции протеста, объявленной Национальным советом демократических сил и Партией Народного фронта Азербайджана (ПНФА). С применением силы были задержаны лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, оппозиционеры Тофиг Ягублу, Вахид Магеррамли и другие оппозиционные политики. Столичная полиция сообщила о 60 задержанных, 42 из которых были отпущены после предупреждения. Действия силовиков и властей Азербайджана раскритиковали Совет Европы, Европейская служба внешних связей, ПАСЕ и посольство США.



По словам Гурбанова, недовольство правоохранителей вызвала и критика им властей. "Они мне предъявили претензии в том, что я делаю в Facebook «резкие выражения» в адрес власти, и сказали, что это «надо прекратить». Я им сказал, что я пишу о том, с чем не согласен. Я когда работал в полиции, также был непримирим к несправедливости. Они знали, что я в прошлом работал в полиции - может, потому на меня руку не подняли. Я окончил Минскую школу МВД, работал в Белоруссии. Когда начался Карабахский конфликт, я вернулся в Азербайджан и как сотрудник полиции участвовал в защите приграничных с Арменией сел", - пояснил активист.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Арзуман Гурбанов также сообщил, что силовики пообещали ему снять запрет на выезд из страны. "Мне сказали, что запрет введен из-за призывов к участию в митингах. Но потом они с кем-то переговорили, взяли мой номер телефона и обещали в начале недели прояснить вопрос и снять запрет", - рассказал сегодня Гурбанов.

Давление на активистов ПНФА продолжается

"Даже после того, как митинг 2 ноября был отменен, задержания и вызовы наших активистов в органы полиции не прекращаются", - констатировала зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

Мэрия Баку ранее не согласовала оппозиционному Национальному совету демократических сил заявку на проведение митинга 2 ноября, предложив перенести акцию в окраинный поселок. Когда лидер партии Али Керимли заявил, что митинг все равно пройдет в центре города, силовики пригрозили активистам уголовным преследованием. В итоге совет принял решение отменить митинг.

Байрамлы отметила, что большинство из более чем 30 активистов, задержанных в октябре, все еще отбывают административные сроки, а против Паши Умудова начато уголовное дело.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Паша Умудовов обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Защита считает преследование оппозиционера необоснованным, а правозащитники - политически мотивированным. 25 октября суд оставил без удовлетворения жалобу на арест Умудова.

Получить в пресс-службе МВД комментарий относительно задержания Арзумана Гурбанова не удалось в связи с праздничным днем.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".