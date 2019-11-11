Джамалудин Омаров. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия", Республика Дагестан https://dagestan.er.ru/news/2013/4/8/dzhamaludin-omarov-predvaritelnoe-vnutripartijnoe-golosovanie-delaet-zhizn-partii-bolee-otkrytoj/

11 ноября 2019, 15:40

Следствие отказалось от ареста Джамалудина Омарова

Следователи взяли подписку о невыезде с 74-летнего бывшего мэра Каспийска, подозреваемого в превышении полномочий, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Джамалудин Омаров был задержан по подозрению в превышении полномочий при передаче в аренду муниципальной земли стоимостью 42 миллиона рублей.

По версии следствия, в декабре 2010 года Джамалудин Омаров, будучи мэром Каспийска, без проведения торгов распорядился предоставить в аренду три гектара земли для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией.

Следователи взяли с Джамалудина Омарова подписку о невыезде, сообщил сегодня источник в силовых структурах Дагестана. "В связи с тем, что Омарову 74 года, следствие в качестве меры пресечения ограничилось подпиской о невыезде", - приводит его слова ТАСС.

Эту информацию со ссылкой на собственные источники сегодня передали также "Интерфакс" и РИА "Дербент".

Напомним, что Джамалудин Омаров возглавлял мэрию Каспийска в 1998-2014 годах и ушел в отставку добровольно. Его преемником стал владелец развлекательного центра "Москва" и председатель правления Избербашского коньячного завода Магомед Абдуллаев, который возглавляет городскую администрацию и сейчас. По данным источника в администрации Каспийска, Абдуллаев - зять Омарова.

Примечание:

"Журналисты расценили преследование Махова как попытку ослабить клан Омаровых", "Главный архитектор Каспийска помещен под домашний арест", "Обыски прошли в суде Каспийска".

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