Задержание Фото Елены Синеок, Юга.ру https://www.yuga.ru/news/445851/

11 ноября 2019, 12:16

Житель Северной Осетии задержан по делу о помощи сирийским боевикам

Управление ФСБ по Северной Осетии отчиталось сегодня о задержании подозреваемого в денежных переводах боевику в Сирию.

По данным ведомства, деньги передавались посредством неформальной финансовой системы "хавала" и предназначались одному из членов террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России решением суда.

Силовики предполагают, что задержанный был не единственным участником схемы перевода денег в Сирию, и пытаются установить остальных, сообщил сегодня "Регион 15".

"Хавала" - это система взаимозачета между брокерами, которые переводят деньги вне рамок официальной банковской системы и избегают возможности документировать эти переводы. Система широко распространена в странах Ближнего Востока, говорится в статье экономиста Андрея Добаева "Система "хавала": экономическая природа, механизм функционирования", опубликованной на сайте научной электронной библиотеки "Киберленинка".

Дело возбуждено по статье "Содействие террористической организации", со ссылкой на пресс-службу республиканского главка ФСБ информировал сегодня сайт "Основа".

По части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России подозреваемому грозит до 15 лет заключения. На сайте управления Следкома по Северной Осетии к 12.16 мск 11 ноября не появилось информации об этом деле.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее, 15 мая, в Москве по делу о финансировании терроризма задержали уроженца Северной Осетии Георгия Гуева. Подозреваемый записал обращение к президенту Путину, главе СКР Бастрыкину и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову, в котором заявил о своей невиновности и указал на абсурдность обвинений.

"Кавказский узел" отслеживает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

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