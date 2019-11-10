10 ноября 2019, 20:01

Польские власти освободили Игоря Мазура

Украинец Игорь Мазур, которого Россия подозревает в участии в первой чеченской кампании на стороне боевиков, отпущен из-под стражи в Польше.

Как писал "Кавказский узел", сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игорь Мазур 9 ноября был задержан в Польше на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск по запросу России. Российские правоохранительные органы подозревают его в участии в первой чеченской кампании в 1994-1996 годах на стороне боевиков.

Об освобождении Мазура из-под стражи сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица. "Игорь Мазур на свободе. Прокурор удовлетворил наше ходатайство. [Мазур] передан на поруки украинских консулов и вместе с ними сейчас едет в Люблин", - написал сегодня дипломат на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения на странице украинского омбудсмена Людмилы Денисовой https://www.facebook.com/denisovaombudsman/photos/a.857267731012644/3136899863049408/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAiwEgKPuWpL9SoWAKVlurnBEjwdVUgrnpFO09pW5aFKMivLkf_OoW_ZJCNheEBoLQTpJyEqqE0XYtOsV6Pv6haAn7cL9k0JrEYkTajoN41MRVEsUdWOEeEQ-PCWpjbK_QXChA0bhYPVVWccW16F9ZqCxJtxLsCCbLk6GdjFeIi-KYX4Vps-J3cIh15fdEPbJ8vNwDzeJ8XcLDDFOfd9-c0sE2WfM9Wo4_cWi3KKiaV2HYf0uPVnYGTyumSJa6JHWETnTGXjp2BfjVOSW3YiM4-oz7p2DqkgqcJ8CZVe2O7PADTOguO29nXl0jd2WS6oYg-oCZ7YPG4GLVFePNQuRuZAg&__tn__=-RАнонсированное судебное заседание по избранию меры пресечения Мазуру 11 ноября не состоится, сообщила, в свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве (Украины в Польше - прим."Кавказского узла"). Подчеркиваю, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ", - говорится в сообщении на странице Денисовой в Facebook.

Игорь Мазур в 2014 году стал фигурантом уголовного дела, которое Следственный комитет России возбудил против нескольких членов УНА-УНСО* и "Правого сектора"*. Они подозреваются в создании или руководстве вооруженной бандой (части 1 и 2 статьи 209 УК РФ).

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа - на тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе". В разделе "Справочник" также опубликованы справочные материалы "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)" и "Штурм Грозного (1994-1995)".

* - организации запрещены в России по решению суда и признаны экстремистскими.

Примечание:

 "Ростовские власти оценили состояние голодающего политзека Куку", "Сенцов объявил свое состояние нормальным", "Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев".

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