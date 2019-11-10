Скриншот видео последствий взрыва в селе Новые Атаги в Instagram https://www.instagram.com/p/B4qJbBooWZn/.

10 ноября 2019, 09:52

Фельдшерский пункт в чеченском селе разрушен после взрыва

Взрыв в фельдшерском пункте в селе Новые Атаги произошел, по предварительной версии, из-за утечки бытового газа. Жители села сообщили о яркой вспышке и сильном хлопке.

Инцидент произошел около 23.00 мск 9 ноября на улице Госхозной.

В здании фельдшерского пункта произошел взрыв, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Главного управление МЧС по Чечне. "Жертв и пострадавших в результате этого нет, поскольку происшествие случилось поздно ночью и персонала в здании не было", - рассказал он.

По словам сотрудника ведомства, пожара после взрыва не было. "Взрыв обошелся без последующего возгорания, разрушена часть строения. Площадь обрушения составила примерно 150 квадратных метров, при том, что общая площадь здания составляет около 600 квадратных метров", - отметил он. По словам сотрудника ведомства, в качестве основной версии взрыва рассматривается утечка бытового газа в одном из помещений.

Жители населенного пункта рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что ночью увидели яркую вспышку и услышали сильный взрыв.

"Подумал, что ракета или бомба взорвалась в селе... Здание фельдшерского пункта двухэтажное, примерно около трети его просто обрушилось. Пожара не было, просто взрыв, который все разворотил", - сказал местный житель Сайд-Али.

"Взрыв в фельдшерском амбулаторном пункте был поздно ночью, сопровождалось это резкой вспышкой и достаточно мощным грохотом. Если бы случилось днем, без жертв и пострадавших бы не обошлось... разрушения очень серьезные, там и кровля завалилась, и часть помещений разрушена. С утра сегодня расчищают завалы и обломки убирают", - рассказал житель населенного пункта Джабраил.

Видео последствий взрыва опубликовано в группе xsgrozny в соцсети Instagram 9 ноября. "Взрыв в Новых Атагах на территории больницы. По предварительной информации, эпицентр находился в месте расположения трансформатора", - говорится в аннотации к нему. По данным на 09.10 мск сегодня ролик набрал 30 просмотров. В нем показаны несколько припаркованных у ограды здания автомобилей, вокруг места взрыва собрались люди, на земле лежат бумаги, осколки и щепки. Издалека снято само здание, видно, что одна его часть обрушилась до фундамента. Место происшествия оцеплено. Кавказский узел" пока не может проверить подлинность видео о разрушениях после взрыва.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2018 года ребенок и трое взрослых были госпитализированы с ожогами после взрыва газа в жилом доме.

Примечание:

"Взрыв на заправке напугал жителей чеченского села", "Пострадавший при взрыве АЗС в Чечне выписан из больницы", "Пострадавшие при взрыве газа перевезены из Чечни в Нижний Новгород"

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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