Отставка Трифонова показала недовольство Путина силовиками Северного Кавказа

09 ноября 2019, 15:55

Силовые структуры в СКФО работают неэффективно, и за отставкой министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Игоря Трифонова стоит попытка изменить эту ситуацию, считают опрошенные "Кавказским узлом" отставные силовики и политолог. Они не исключили связи этой отставки с делом Арашуковых и убийством главы Центра "Э" Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября Владимир Путин подписал указ об отставке ряда высокопоставленных силовиков, в том числе главы МВД по Карачаево-Черкесии, генерал-майора полиции Игоря Трифонова.

Из 11 уволенных генералов большинство было отправлено в отставку по выслуге лет, но отставки в Северо-Кавказском регионе имеют и другие причины, считает президент Ассоциации ветеранов "Альфа" Сергей Гончаров. "Например, то, что произошло с начальником Центра "Э" Ингушетии, связано не только с тем, что этот начальник вел серьезную работу, но и с тем, что были затронуты интересы каких-то кланов, которые находятся в Ингушетии. Поэтому замена генералов или высших должностных лиц, особенно в правоохранительных органах - это необходимый процесс. Чтобы люди не создавали проблемы на том участке, на котором они работают, как в истории с убийством начальника управления "Э", - сказал Сергей Гончаров корреспонденту "Кавказского узла".

Глава ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября. По подозрению в убийстве объявлен в розыск член влиятельного ингушского сообщества баталхаджинцев. Убийство Эльджаркиева, по версии источников, могло стать результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Бывшие баталхаджинцы подтвердили "Кавказскому узлу", что в их среде звучали призывы устранить Эльджаркиева.

Гончаров считает, что отставки силовиков призваны способствовать улучшению отношения людей к правоохранительной системе.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что отставки отражают недовольство президента работой силовых структур в целом. "У Кремля есть ощущение, что ситуация выходит из-под контроля. И чтобы как-то это держать под контролем, проводится такая вот показательная акция. Кроме того, здесь мы видим определенное недовольство Путина. Он сделал силовиков практически неприкасаемыми, элитой, жестко карая за любое (даже мнимое) покушение на них. А уважения к ним не прибавилось, скорее, наоборот. Видимо, он подумал, что теперь пора приструнить силовиков, чтобы они вели себя "в рамках дозволенного" и работали бы более эффективно. Силовиков можно призвать к порядку только такими мерами", - заявил Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник правоохранительных органов в отставке, дагестанский активист Магомед Шамилов считает, что необходима "чистка" всей правоохранительной системы страны. "Их всех надо менять, <...> особенно на Кавказе", - отметил он.

По мнению Шамилова, руководители силовых структур Северного Кавказа "превратились в удельных князей". "Они создали государство в государстве, они никому не подотчетны, терроризируют бизнес, вся власть у них, государство стало военно-полицейским", - заявил Магомед Шамилов. Он поддержал решение об отставках, но назвал это "показушной, мелочной чисткой".

Шамилов не исключил, что отставка Трифонова связана с делом Арашуковых. "Арашуков не мог делать ничего, если ему не покровительствовали <силовые структуры>", - подчеркнул он.

Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков с конца января находятся под стражей. Арашуков-младший обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков подозревается в причастности к хищениям газа более чем на 30 миллиардов рублей. Уголовному преследованию подверглись и другие их родственники. Новости о резонансном деле "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".

Следствие не уточняло, к какому периоду относятся хищения, о которых идет речь в деле Рауля Арашукова. Убийства Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, в связи с которыми задержали Рауля Арашукова, были совершены в 2010 году - задолго до назначения Трифонова в 2017 году. Однако инцидент с избиением свидетеля по этому делу, депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова, произошло уже в 2018 году. Подробнее об убийстве Жукова и Шебзухва говорится в материале "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Отметим, что ранее, 1 мая, президент подписал указ об отстранении от должности главы МВД Ингушетии Дмитрия Кавы, его место занял замминистра внутренних дел по Ставропольскому краю Михаил Коробкин. Отставка Дмитрия Кавы связана с тем, что он не приказал разгонять митингующих в Магасе, уверены опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры. Они высоко оценили профессиональные и личные качества Кавы.