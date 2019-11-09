Бывший депутат собрания представителей Ардонского района Василий Гогичаев во время видеообращения. Стоп-кадр видео YouTube канала "ОcНова". https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=eldfEN9Ds3s&feature=emb_title

09 ноября 2019, 09:04

Дело о нападении депутата на учительницу в Ардоне дошло до суда

Бывший депутат собрания представителей Ардонского района Василий Гогичаев, который ворвался в школу и ударил педагога на уроке, обвинен в угрозе убийством.

Как сообщал "Кавказский узел", Василий Гогичаев был заподозрен в том, что 6 марта ворвался в кабинет к пятиклассникам во время урока, схватил за волосы учительницу Мадину Созиеву и четырежды ударил ее по голове, а затем завел в кабинет директора школы и угрожал там ножом. После инцидента Гогичаев сложил с себя полномочия депутата собрания представителей Ардонского района Северной Осетии.

Расследование дела завершено, после утверждения обвинительного заключения по статье "Угроза убийством" оно передано в суд, сообщило управление Следкома по Северной Осетии. Какой суд будет рассматривать дело, в сообщении не уточняется.

На сайте прокуратуры Северной Осетии к 9.04 мск 9 ноября не появилось информации об утверждении обвинительного заключения. По части 1 статьи 119 Гогичаеву грозит до двух лет заключения. Его комментариями или комментариями его представителей относительно предъявленного обвинения "Кавказский узел" не располагает.

Сразу после случившегося Гогичаев настаивал на своей невиновности. "Было незаслуженное обвинение в краже денег моей болеющей неизлечимой болезнью 12-летней племянницы, имеющей инвалидность. На моем месте любой вышел бы из себя. Однако я пальцем никого не тронул", - заявил он в видеообращении, опубликованном на Youtube 13 марта. После того, как Василий Гогичаев подал в полицию заявление о клевете, педагог Мадина Созиева заявила, что готова подтвердить свои слова на детекторе лжи.

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