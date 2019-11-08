Эльбрус. Фото: Dmitry A. Mottl - CC BY-SA 4.0 https://ru.wikipedia.org/

08 ноября 2019, 21:58

Подросток лишился пальца после восхождения на Эльбрус

Несовершеннолетний альпинист, в одиночку отправившийся на вершину Эльбруса, отморозил руки и ноги. Врачам удалось спасти его пальцы, кроме одного, сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" сообщал, что 1 сентября спасатели отправились искать на Эльбрусе альпиниста из Череповца, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Они нашли его на высоте 5000 метров и передали сотрудникам скорой помощи с признаками "горной болезни".

17-летний подросток решил покорить Эльбрус самостоятельно и заблудился. Его искали всю ночь и нашли обессилевшим почти на вершине. Подросток не ориентировался в пространстве. Врачи республиканской детской клинической больницы диагностировали у него сильное обморожение стоп и кистей обеих рук.

Мягкие ткани пальцев рук начали отмирать. "Удалось спасти все пальцы конечностей, кроме одного", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии.

В конце сентября подростка перевели в московскую Детскую клиническую больницу имени Сперанского, где он продолжает находиться, сообщил сегодня Минздрав республики на своем сайте.

То же сообщение на странице ведомства в Instagram к 21.58 мск 8 ноября собрало 322 лайка и 10 комментариев, авторы которых поблагодарили врачей.

Отметим, что спасатели не смогли найти альпиниста из Петрозаводска, пропавшего на Эльбрусе 6 октября.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии", "Польский альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Турист получил травму в Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 ноября 2019, 21:31

08 ноября 2019, 20:34

08 ноября 2019, 20:20

08 ноября 2019, 19:42

  • Дело о ликвидации Совета тейпов Ингушетии приостановлено

    Суд согласился сегодня с доводами адвоката Совета тейпов ингушского народа и отложил рассмотрение иска властей о ликвидации этой организации. Процесс возобновится после того, как вступят в силу решения по другим делам против Совета тейпов.

08 ноября 2019, 18:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи