Подросток лишился пальца после восхождения на Эльбрус

08 ноября 2019, 21:58

Несовершеннолетний альпинист, в одиночку отправившийся на вершину Эльбруса, отморозил руки и ноги. Врачам удалось спасти его пальцы, кроме одного, сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" сообщал, что 1 сентября спасатели отправились искать на Эльбрусе альпиниста из Череповца, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Они нашли его на высоте 5000 метров и передали сотрудникам скорой помощи с признаками "горной болезни".

17-летний подросток решил покорить Эльбрус самостоятельно и заблудился. Его искали всю ночь и нашли обессилевшим почти на вершине. Подросток не ориентировался в пространстве. Врачи республиканской детской клинической больницы диагностировали у него сильное обморожение стоп и кистей обеих рук.

Мягкие ткани пальцев рук начали отмирать. "Удалось спасти все пальцы конечностей, кроме одного", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии.

В конце сентября подростка перевели в московскую Детскую клиническую больницу имени Сперанского, где он продолжает находиться, сообщил сегодня Минздрав республики на своем сайте.

То же сообщение на странице ведомства в Instagram к 21.58 мск 8 ноября собрало 322 лайка и 10 комментариев, авторы которых поблагодарили врачей.

Отметим, что спасатели не смогли найти альпиниста из Петрозаводска, пропавшего на Эльбрусе 6 октября.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.