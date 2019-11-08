08 ноября 2019, 20:34

Кубанский силовик осужден за гибель ребенка в ДТП

Суд в Адлере назначил сегодня три года колонии бывшему полицейскому Хачатуру Григоряну, который признался, что сбил девочку на пешеходном переходе. Мать ребенка сочла приговор слишком мягким.

Как писал "Кавказский узел", вечером 16 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе в Адлерском районе машина насмерть сбила 11-летнюю девочку. Водитель скрылся, но затем в правоохранительные органы явился полицейский, который дал признательные показания. На заседании 23 сентября гособвинитель потребовал приговорить обвиняемого к трем годам колонии, а защита попросила учесть его раскаяние.

Сообщение о начале рассмотрения в суде уголовного дела о гибели ребенка на пешеходном переходе поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 17 апреля. Предполагаемый виновник пытается "уйти от ответственности", написала автор сообщения.

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Сегодня суд заслушал последнее слово подсудимого. Бывший полицейский Хачатур Григорян подтвердил, что признает себя виновным. Адлерский районный суд Сочи назначил ему три года колонии общего режима, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Приговор вынесен в соответствии с материалами дела, считает адвокат Михаил Охрименко, предоставленный потерпевшей стороне по соглашению с "Кавказским узлом". Однако мать погибшей девочки считает приговор слишком мягким. "Он прожил 26 лет и будет еще жить полноценной жизнью. А моя девочка погибла в юном возрасте, в 11 лет. <...> Памятник мне не помогли сделать, моральный вред не оплатили. Судья выделил гражданский иск о компенсации морального вреда в отдельное производство и не рассматривал его", - посетовала потерпевшая.

Отец осужденного заявил, что семья Хачатура Григоряна готова помочь матери девочки. "Мама ребенка не хочет с нами контактировать", - сказал Саркис Григорян корреспонденту "Кавказского узла". Комментариями защиты Хачатура Григоряна относительно приговора "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Новороссийский депутат сложил полномочия после наезда на ребенка", "Кубанский депутат временно исключен из "Единой России" после наезда на ребенка", "Свидетель рассказал о гибели девочки на пешеходном переходе в Сочи".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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