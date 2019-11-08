Кубанский силовик осужден за гибель ребенка в ДТП

08 ноября 2019, 20:34

Суд в Адлере назначил сегодня три года колонии бывшему полицейскому Хачатуру Григоряну, который признался, что сбил девочку на пешеходном переходе. Мать ребенка сочла приговор слишком мягким.

Как писал "Кавказский узел", вечером 16 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе в Адлерском районе машина насмерть сбила 11-летнюю девочку. Водитель скрылся, но затем в правоохранительные органы явился полицейский, который дал признательные показания. На заседании 23 сентября гособвинитель потребовал приговорить обвиняемого к трем годам колонии, а защита попросила учесть его раскаяние.

Сообщение о начале рассмотрения в суде уголовного дела о гибели ребенка на пешеходном переходе поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 17 апреля. Предполагаемый виновник пытается "уйти от ответственности", написала автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сегодня суд заслушал последнее слово подсудимого. Бывший полицейский Хачатур Григорян подтвердил, что признает себя виновным. Адлерский районный суд Сочи назначил ему три года колонии общего режима, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Приговор вынесен в соответствии с материалами дела, считает адвокат Михаил Охрименко, предоставленный потерпевшей стороне по соглашению с "Кавказским узлом". Однако мать погибшей девочки считает приговор слишком мягким. "Он прожил 26 лет и будет еще жить полноценной жизнью. А моя девочка погибла в юном возрасте, в 11 лет. <...> Памятник мне не помогли сделать, моральный вред не оплатили. Судья выделил гражданский иск о компенсации морального вреда в отдельное производство и не рассматривал его", - посетовала потерпевшая.

Отец осужденного заявил, что семья Хачатура Григоряна готова помочь матери девочки. "Мама ребенка не хочет с нами контактировать", - сказал Саркис Григорян корреспонденту "Кавказского узла". Комментариями защиты Хачатура Григоряна относительно приговора "Кавказский узел" не располагает.