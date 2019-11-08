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08 ноября 2019, 19:00

Иван Танский

В ходе расследования штаба Навального в Ставрополье предал огласке информацию об ограничении общего доступа к реке

Деятельность в 2018 году

Как координатор штаба Навального в Ставрополе Иван Танский провел расследование нарушения 1 норм Водного кодекса РФ 2, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 которого «каждый может иметь доступ к объектам общего водного пользования». На сайт проекта Фонда борьбы с коррупцией «Доступ к воде» 3 поступило сообщение, вероятно, от местного жителя, о том, что Андрей Гонтарь, сын депутата от «Единой России», построил дом в селе Московском, перекрыл речку Малая Ташла, сделал два пруда и отгородил забором доступ к воде для обычных жителей 4.

Автором расследования была получена выписка из РосРеестра о разрешении на строительство базы отдыха с арендой земельного участка площадью в 23 тысячи квадратных метров до 2062 года. Аэросъемка, проведенная штабом, показала, что территория, огороженная хозяином участка гораздо больше той, что указана в кадастровой карте в выписке из Росреестра.

Активисты написали заявление в Министерство природных ресурсов Ставропольского края, на которое от имени замминистра Бордияна был получен ответ 5 о том, что владельцу вынесено административное предупреждение и дано распоряжение устранить нарушение, связанное с общим доступом. В декабре 2018 года 6 и в мае 2019 года 7 активистами было зафиксировано, что распоряжение Министерства выполнено не было, а забор продолжал стоять на том же месте. В мае 2019 года Штабом была направлена жалоба в Прокуратуру Ставропольского края о невыполнении требований распоряжение Министерства природных ресурсов 8. На момент написания этого материала ответ так и не был получен 9.

Из видео, записанного по результатам расследования можно сделать вывод об отсутствии доступа к реке для обычных жителей 10. Расследование стало обсуждаться в региональных СМИ 11, и к депутату Юрию Гонтарю стали обращаться журналисты 12. Однако, он отказался комментировать информацию по существу, упомянув свой статус политика и подчеркнув неприязнь к деятельности Навального 13.

Биография

Иван Андреевич Танский родился 2 июня 1991 года в селе Шпаковское Ставропольского края.

В 2013 году закончил Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина по специальности управления предприятий.

С 2012 по 2017 год работал в сфере розничной торговли.

Общественная и профессиональная деятельность

С 2012 по 2017 года член партии «Яблоко», потом перешел в штаб Навального, сдав свой партбилет 14.

С 2017 года по конец 2018 года – координатор штаба Навального в Ставропольском крае.

С февраля 2019 года находится в Европе как политический беженец  .

Примечания

  1. Гонтарь: победители по жизни // Youtube-канал Штаба Навального в Ставрополье, 28 ноября 2018 года
  2. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ // Российская газета, 8 июня 2006 года
  3. Доступ к воде в 2018 году // Сайт проекта ФБК «Доступ к воде», 21 декабря 2018 года
  4. Гонтарь: победители по жизни // Youtube-канал Штаба Навального в Ставрополье, 28 ноября 2018 года
  5. Там же
  6. Гонтарь: две крепости // Youtube-канал Штаба Навального в Ставрополье, 20 декабря 2018 года
  7. Гонтарь: единоросс за забором // Youtube-канал Штаба Навального в Ставрополье, 20 мая 2019 года
  8. Там же
  9. Информация от нового Координатора Штаба Татьяны Глинберг
  10. Гонтарь: единоросс за забором // Youtube-канал Штаба Навального в Ставрополье, 20 мая 2019 года
  11. Гонтарь: две крепости // Сайт Штаба Навального в Ставрополье, 21 декабря 2018 года
  12. Там же
  13. Ставропольский депутат отказался отвечать на обвинения штаба Навального // Сетевое издание «Newstracker», 3 декабря 2018 года
  14. Биография Ивана Танского // Страничка в Одноклассниках «Команда Навального», 13 января 2017 года

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