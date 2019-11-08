08 ноября 2019, 19:00

В ходе расследования штаба Навального в Ставрополье предал огласке информацию об ограничении общего доступа к реке

Деятельность в 2018 году

Как координатор штаба Навального в Ставрополе Иван Танский провел расследование нарушения норм Водного кодекса РФ , в соответствии с пунктом 2 статьи 6 которого «каждый может иметь доступ к объектам общего водного пользования». На сайт проекта Фонда борьбы с коррупцией «Доступ к воде» поступило сообщение, вероятно, от местного жителя, о том, что Андрей Гонтарь, сын депутата от «Единой России», построил дом в селе Московском, перекрыл речку Малая Ташла, сделал два пруда и отгородил забором доступ к воде для обычных жителей .

Автором расследования была получена выписка из РосРеестра о разрешении на строительство базы отдыха с арендой земельного участка площадью в 23 тысячи квадратных метров до 2062 года. Аэросъемка, проведенная штабом, показала, что территория, огороженная хозяином участка гораздо больше той, что указана в кадастровой карте в выписке из Росреестра.



Активисты написали заявление в Министерство природных ресурсов Ставропольского края, на которое от имени замминистра Бордияна был получен ответ о том, что владельцу вынесено административное предупреждение и дано распоряжение устранить нарушение, связанное с общим доступом. В декабре 2018 года и в мае 2019 года активистами было зафиксировано, что распоряжение Министерства выполнено не было, а забор продолжал стоять на том же месте. В мае 2019 года Штабом была направлена жалоба в Прокуратуру Ставропольского края о невыполнении требований распоряжение Министерства природных ресурсов . На момент написания этого материала ответ так и не был получен .

Из видео, записанного по результатам расследования можно сделать вывод об отсутствии доступа к реке для обычных жителей . Расследование стало обсуждаться в региональных СМИ , и к депутату Юрию Гонтарю стали обращаться журналисты . Однако, он отказался комментировать информацию по существу, упомянув свой статус политика и подчеркнув неприязнь к деятельности Навального .

Биография

Иван Андреевич Танский родился 2 июня 1991 года в селе Шпаковское Ставропольского края.

В 2013 году закончил Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина по специальности управления предприятий.

С 2012 по 2017 год работал в сфере розничной торговли.

Общественная и профессиональная деятельность

С 2012 по 2017 года член партии «Яблоко», потом перешел в штаб Навального, сдав свой партбилет .

С 2017 года по конец 2018 года – координатор штаба Навального в Ставропольском крае.

С февраля 2019 года находится в Европе как политический беженец .

Примечания