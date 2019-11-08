08 ноября 2019, 18:55

Вовлек широкий круг людей в обсуждение и решение общественно важной проблемы, инициировав строительство памятника жертвам политических репрессий в поселке Бавуко в Карачаево-Черкесии

Деятельность в 2018 году

Один из инициаторов возведения памятника жертвам политических репрессий в Карачаево-Черкесии, добился разрешения на установку памятника в селе Бавуко Хабезского района. Церемония закладки первого камня в основание памятника состоялась 30 октября 2018 года .

На церемонии Аргунов в своем выступлении напомнил о страданиях, перенесенных людьми во время ссылки . При установке памятника попросил разрешение заложить под основание капсулу с землей, привезенной из своих поездок в Омскую область.

«Строительство такого памятника необходимо, потому что это трагическая история наших народов - черкесов и абазин. В начале 1930-х годов расстреляли моего дедушку, дядю, отца посадили, детей и женщины сослали в Сибирь», - поделился трагический историей своей семьи Галим Аргунов.

«Аул Бавуко выбран, поскольку здесь проживают семьи репрессированных, здесь проходит трасса к аулам, где также проживают такие семьи. Такой же памятник был построен по моей инициативе в Сибири, городе Тара Омской области», - рассказал Аргунов «Кавказскому узлу».

На сегодняшний день, по словам Аргунова, его идею поддержали сенатор от КЧР Крым Казаноков и депутат Парламента Исмель Биджев.

Биография

Галим Алиевич Аргунов родился в 1931 году в ауле Зеюко в Черкесской автономной области (ныне - Карачаево-Черкесская республика).

В 1968 году закончил Московский кооперативный институт по специальности товаровед.

В 1974 году закончил юридический факультет Кубанского университета.

Отец Аргунова был осужден в 1930 году на 8 лет, якобы за неуплату налога. Деда Аргунова Индриса Хаджиметовича и старшего брата отца арестовали в 1933 году и по решению тройки в том же году расстреляли в городе Черкесске за антисоветскую пропаганду .

Оставшаяся часть семьи – мать Таибат Ахмедовна, бабушка, дядя Билял, тетя Гунна были высланы в Омскую область. Галиму Аргунову в этот момент было лишь 1,5 года.

Семья вернулась домой в Карачаево-Черкесию из ссылки в 1947 году, а другие сосланные жители колхоза «Красный Черкес» возвратились в 1950 году.

Общественная и профессиональная деятельность

С 1974 по 1979 года работал следователем в Прокуратуре Хабезского района КЧР.

С 1979 по 1994 год работал юрисконсультом на Хабезском заводе «Микрокомпонент».

С 1994 года на пенсии.

На протяжении многих лет занимается исследованиями репрессий против черкесов, ногайцев и абазин в 30-е годы XX века .

неоднократно навещал места захоронения черкесских и абазинских ссыльных. Ухаживал за могилами, установил памятную доску: «Здесь похоронены жертвы репрессии 30-х годов с Черкесской автономной области, в том числе моя мать Аргунова Таибат Ахмедовна. Вечный Вам покой, с благодарностью твой сын Галим» .

В шестую свою поездку в Омскую область в 2006 году Аргунов вместе с жителем города Черкесска Такушиновым Николаем Алхимовичем с помощью местного телевидения зафиксировали места массовых захоронений и места проживания переселенцев с Кавказа .

В апреле 2018 года вышла книга воспоминаний Галима Аргунова «Сломанное детство» о судьбе его семьи и об истории репрессий черкесского народа в 30-е годы прошлого века .

Примечания