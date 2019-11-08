Отмена ареста Магомедшарипова воодушевила пользователей Facebook

08 ноября 2019, 12:13

Верховный суд Дагестана 7 ноября удовлетворил жалобу защиты на арест бывшего чиновника из Кизлярского района Шарипа Магомедшарипова. Пользователи Facebook сочли эту новость радостной неожиданностью.

Как писал "Кавказский узел", 59-летний бывший начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Кизлярского района Шарип Магомедшарипов был арестован на два месяца по обвинению в превышении полномочий. Ему инкриминируют проведение фиктивных торгов об аренде земельного участка.

Брат экс-чиновника, депутат Народного собрания Исмаил Магомедшарипов рассказал, что силовики убеждали Шарипа Магомедшарипова дать показания на главу Кизлярского района, обещая взамен немедленно освободить его. Правоохранители угрожали уголовным преследованием и сыну Магомедшарипова, требуя дать показания на отца, сообщил 30 октября адвокат.

Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционную жалобу защиты и отменил решение Кизлярского суда об аресте Магомедшарипова, сообщил сегодня "Кавказ. Реалии".

По данным издания, бывший чиновник все еще находится в реанимации, и его состояние остается тяжелым.

24 октября Шарип Магомедшарипов, находившийся в СИЗО Хасавюрта, был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и прооперирован. Следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Верховный суд Дагестана принял решение по жалобе 7 ноября, уточнил на своей странице в Facebook Исмаил Магомедшарипов. "Материал уголовного дела об избрании меры пресечения направлен на новое рассмотрение и в другом составе суда", - написал депутат, подчеркнув свою благодарность судьям апелляционной инстанции "за объективность".

Исмаил Магомедшарипов уточнил, что состояние брата омрачает его радость от решения суда. "Эту радость можно назвать со слезами на глазах. Ведь мой брат Шарип находится ещё в реанимационном палате Хасавюртовской ЦГБ с парализованной правой стороной тела", - написал он.

Под публикацией Исмаила Магомедшарипова размещено по состоянию на 12.13 мск 137 комментариев. Их авторы единодушно поздравили братьев Магомедшариповых с решением суда и пожелали Шарипу Магомедшарипову скорейшего выздоровления.

При этом некоторые пользователи соцсети отметили, что решение Верховного суда стало для них неожиданным. "Ну наконец-то... Хоть вера появилась в честность судей", - написала, в частности, Наида Ааа.

"Как же приятно слышать такие результативные новости", - подтвердил Тимур Магомедов.

"Если ВС Дагестана беспристрастно рассмотрел жалобу, им тоже респект. [...] Я вообще считаю, что до суда никого не должны заключать под стражу. Кроме убийц, насильников и тех, кто реально угрожает обществу", - высказался Ахмед Хайбулаев.

"Даже не верится, что у нас такой суд! Молодцы!" – написала Зульгимар Ричи. "Респект, Верховному суду! Никогда не думала что такое напишу", - согласилась Патимат Зулаева.