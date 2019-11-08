Две дагестанки задержаны по делу о 10 миллионах для ИГ*

08 ноября 2019, 11:16

Две жительницы Дагестана переводили через свои банковские карты деньги на нужды сирийских боевиков, сообщил Следком. По данным ФСБ, задержанные входили в состав сети финансирования ИГ*.

По версии следствия, подозреваемые в 2018 году через Интернет познакомились с находящимся в международном розыске участником сирийского конфликта, воевавшем с 2015 года на стороне боевиков. «Придерживаясь радикальных идей и разделяя его взгляды, подозреваемые согласились помочь в сборе денег для финансирования (боевиков)», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Дагестанки через свои банковские карты перевели 239 и 151 тысячу рублей для нужд сирийских боевиков, а всего подобным образом было переведено более 10 миллионов рублей, отмечается в сообщении. По данным ведомства, во время обыска в доме подозреваемых обнаружены банковские карты, через которые осуществлялись переводы, технические средства передачи информации, а также документы.

Жительницы Дагестана задержаны, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об их аресте, информирует ведомство. Дело расследуется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма), максимальная санкция которой предусматривает 20 лет заключения.

Подозреваемые дали показания о финансировании ими участников запрещенной в России судом организации «Исламское государство», со ссылкой на ФСБ России отмечает сегодня РИА «Новости». По данным ведомства, задержанные входили в состав ячейки финансирования боевиков ИГ*.

А сайте ФСБ России, по состоянию на 10.30 мск сегодня, нет информации о задержании участников сети финансирования боевиков ИГ* в Дагестане.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре четверо жителей Дагестана были обвинены в терроризме. Дагестанцы, по версии следствия, пропагандировали ненависть "к существующему конституционному строю, представителям органов государственной власти и управления, правоохранительным органам". Участники группы планировали теракты и с этой целью прошли обучение военному делу, полагает следствие.

Главный редактор издающейся на ногайском языке газеты "Голос степи - Шьол тавысы" Эльмира Кожаева сняла фильм-расследование "Обманутые" о трех жителях дагестанского села Кумли, которые уехали в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск. Автор "Обманутых" подняла важную проблему, ей стоит рассказать и о судьбах других уехавших к боевикам в Сирию жителей Дагестана, сочли посмотревшие фильм пользователи Youtube и Facebook.