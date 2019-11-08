Банковские карты. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

08 ноября 2019, 11:16

Две дагестанки задержаны по делу о 10 миллионах для ИГ*

Две жительницы Дагестана  переводили через свои банковские карты деньги на нужды сирийских боевиков, сообщил Следком. По данным ФСБ, задержанные входили в состав сети финансирования ИГ*.

По версии следствия, подозреваемые в 2018 году через Интернет познакомились с находящимся в международном розыске участником сирийского конфликта, воевавшем с 2015 года на стороне боевиков. «Придерживаясь радикальных идей и разделяя его взгляды, подозреваемые согласились помочь в сборе денег для финансирования (боевиков)», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Дагестанки через свои банковские карты перевели 239 и 151 тысячу рублей для нужд сирийских боевиков, а всего подобным образом было переведено более 10 миллионов рублей, отмечается в сообщении. По данным ведомства, во время обыска в доме подозреваемых обнаружены банковские карты, через которые осуществлялись переводы, технические средства передачи информации, а также документы.

Жительницы Дагестана задержаны, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об их аресте, информирует ведомство. Дело расследуется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма), максимальная санкция которой предусматривает 20 лет заключения.

Подозреваемые дали показания о финансировании ими участников запрещенной в России судом организации «Исламское государство», со ссылкой на ФСБ России отмечает сегодня РИА «Новости». По данным ведомства, задержанные входили в состав ячейки финансирования боевиков ИГ*.

А сайте ФСБ России, по состоянию на 10.30 мск сегодня, нет информации о задержании участников сети финансирования боевиков ИГ* в Дагестане.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре четверо жителей Дагестана были обвинены в терроризме. Дагестанцы, по версии следствия,  пропагандировали ненависть "к существующему конституционному строю, представителям органов государственной власти и управления, правоохранительным органам". Участники группы планировали теракты и с этой целью прошли обучение военному делу, полагает следствие.

 Главный редактор издающейся на ногайском языке газеты "Голос степи - Шьол тавысы" Эльмира Кожаева сняла фильм-расследование "Обманутые" о трех жителях дагестанского села Кумли, которые уехали в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск. Автор "Обманутых" подняла важную проблему, ей стоит рассказать и о судьбах других уехавших к боевикам в Сирию жителей Дагестана, сочли посмотревшие фильм пользователи Youtube и Facebook.

"Кавказский узел" собрал материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Жители Чечни и Дагестана попросили правозащитников помочь вернуть детей из Ирака", "Абакарова отказалась ехать в суд без ребенка", "Список оказавшихся в иракском плену уроженцев Северного Кавказа передан в Красный Крест".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 ноября 2019, 09:57

08 ноября 2019, 09:01

08 ноября 2019, 08:01

08 ноября 2019, 07:06

08 ноября 2019, 06:19

  • 12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье

    Семеро детей и пятеро взрослых вечером 7 ноября получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Шпаковском районе. Двое из них, женщина и ребенок, находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи