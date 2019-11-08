Жильцы пятиэтажки в Элисте эвакуированы после взрыва газа

08 ноября 2019, 09:57

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в столице Калмыкии, еще 50 жильцов эвакуированы из своих квартир и размещены у родственников.

Инцидент, по данным спасателей, произошел сегодня в 03.50 мск. "Произошел хлопок газо-воздушной смеси в 5-этажном жилом доме. Разрушений дома не наблюдается. Из дома эвакуировано 50 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по Калмыкии.

По словам представителя экстренных служб Элисты, погибший, предположительно, жил в квартире, в которой произошел взрыв бытового газа. "Разрушений дома нет, имеются незначительные повреждения в квартире", - приводит его слова ТАСС.

Для эвакуированных развёрнут пункт временного размещения в здании школы № 17, уточнил сотрудник пресс-службы управления МЧС. "Желающих в нем разместиться нет. Люди размещены у родственников", - цитирует спасателя "Интерфакс-Юг".