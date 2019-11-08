Активисты в Батуми призвали запретить рекламу азартных игр

08 ноября 2019, 09:01

После двух случаев суицида молодых людей, страдавших зависимостью от азартных игр, активисты провели 7 ноября акцию протеста в Батуми. Они потребовали от властей ввести ограничения для игорного бизнеса.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября у здания правительства в центре Тбилиси прошла акция против азартных игр. Участники акции потребовали запретить рекламу азартных игр в стране и ужесточить регулирование азартных онлайн-игр. Демонстранты считают, что правительству Грузии следует представить долгосрочный план развития туризма, в котором необходимо расположить казино в специальных туристических зонах.

В Батуми перед гостиницей "Хилтон" 7 ноября прошла акция протеста против азартных игр, сообщило в тот же день издание "Новости-Грузия".

Протестующие потребовали от властей Грузии ужесточить контроль за игорной индустрией. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Азартные игры убивают".

"Статистика говорит нам, что играют от 700 тысяч до миллиона человек. Последние самоубийства нас напугали. Этот бизнес должен контролироваться", - цитирует участника акции Акакия Гвианидзе издание.

Ранее большой общественный резонанс в Грузии имели два случая самоубийства молодых людей: 23-летний Зука Григолия погиб в Батуми, а 29-летний оператор грузинского "Первого канала" Сандро Берадзе покончил с собой в дачном поселке Цхваричамия близ Тбилиси. Оба молодых человека перед смертью объяснили, что страдают зависимостью от азартных игр.

В ходе акции ее участники начали сбор подписей под петицией из четырех требований, среди которых запрет на посещение казино лицам до 25 лет, запрещение популяризации азартных игр, а также запрет размещать рекламу азартных игр на телевидении, радио и в интернет-изданиях, на общественном транспорте и остановках, сообщило 7 ноября "Эхо Кавказа".

Противники азартных игр потребовали, чтобы правительство представило план максимального ограничения игорного бизнеса, и заявили, что размещать казино следует только в определенных зонах.

Петицию уже подписала инициатор кампании, член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе. В ближайшее время ее можно будет подписать и в электронном виде. Организаторы надеются собрать десять тысяч подписей для того, чтобы обязать правительство рассмотреть петицию, сообщил 7 ноября "Спутник-Грузия".