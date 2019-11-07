Отменено решение по иску активиста о его задержании силовиками в Махачкале

07 ноября 2019, 22:06

Верховный суд Дагестана отправил на новое рассмотрение иск активиста Арсена Магомедова, который посчитал незаконным свое задержание силовиками в махачкалинском парке во время записи видеообращения в поддержку Ивана Голунова и Мартина Кочесоко.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня силовики в Нальчике задержали руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко (в СМИ его фамилия упоминается также как Кочесоков). Ему было предъявлено обвинение в хранении марихуаны, позже суд отпустил активиста под подписку о невыезде. Дело Кочесоко было возвращено на доследование, а защита активиста заявила, что будет добиваться прекращения уголовного. Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе на юге России, МВД заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело закрыли. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

На сегодняшнем заседании коллегия судей Верховного суда Дагестана вынесла апелляционное определение об отмене решения суда первой инстанции, отказавшего признавать незаконным задержание активиста Арсена Магомедова. Иск Магомедова был направлен на новое рассмотрение в Советский райсуд Махачкалы в ином составе судей, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Марат Исмаилов.

«Сегодня была оглашена резолютивная часть, мотивированного решения у нас ещё нет. Поэтому пока не ясно, по каким основаниям было отменено решение суда первой инстанции», - пояснил Исмаилов. По его словам, силовики, задержавшие Магомедова, на заседании апелляционного суда просили оставить решение суда первой инстанции в силе, пытаясь убедить, что "действовали в рамках закона и ничего не нарушали".

Юрист, активист Арсен Магомедов был задержан в махачкалинском парке имени Ленинского комсомола 9 июня, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сегодня сам Магомедов. По словам активиста, в тот день он пришел в парк, чтобы записать видеообращение в поддержку московского журналиста Ивана Голунова и руководителя общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко.

Магомедов также отметил, что в парке собралось шесть человек, а примерно в 11.30 мск он из парка был доставлен в отдел полиции Махачкалы силовиком, посчитавшим, что «на этом месте проводится несанкционированный митинг». Сотрудники полиции, по словам активиста, также потребовали проехать на своем автомобиле и находившегося в парке Мурада Манапова. В отделе полиции с обоих активистов взяли объяснительные, после чего они были освобождены, пояснил Магомедов.

Действия сотрудника полиции Магомедов посчитал незаконными, так как он «нарушил его право на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу передвижения», отметил активист в своем административной иске, с которым он обратился в Советский районный суд Махачкалы. По мнению Магомедова, оснований задерживать и доставлять его в полицию не было. Однако 9 августа судья Советского райсуда Махачкалы Джамалутдин Шуаев вынес решение отказать в удовлетворении иска, пояснил активист.

Районный суд пришел к выводу, что «доставление Магомедова в отдел полиции было произведено с соблюдением процедуры и при наличии оснований», говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла». Судья «в представленных доказательствах не нашел нарушений прав Магомедова на свободу передвижения», так как «насильственного препровождения Магомедова к служебной автомашине полиции не было», а Магомедов сам подошел к ней «после предложения (силовика) в настойчивой форме», отмечается в документе. Райсуд также посчитал, что мотивы доставления Магомедова в отдел полиции были законными".

В карточке дела по административному иску Арсена Магомедова, размещенной на сайте Верховного суда Дагестана, говорится, что материалы поступили 26 сентября, заседание прошло сегодня, 7 ноября, в 10.40. По состоянию на 21.45 мск сегодня нет информации о решении суда по апелляции.

Напомним, что в Дагестане еженедельно проходят акции протеста против уголовного преследования арестованного по делу о финансировании терроризма сотрудника дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Организаторы одиночных пикетов отметили, что с каждым разом акции собирают все больше молодежи.

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