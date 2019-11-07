Акция против министра образования Армении переросла в сидячий пикет

07 ноября 2019, 13:34

Оппозиционные активисты и бастующие студенты собрались сегодня у здания правительства Армении с требованием об отставке министра образования и культуры Араика Арутюняна. После отказа министра выйти к протестующим около 70 из них начали сидячий пикет.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" потребовало отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. 6 ноября молодежные активисты "Дашнакцутюн" провели акцию протеста с требованием, чтобы сегодня Арутюнян не присутствовал на заседании правительства.

Недовольство "Дашнакцутюн" вызвало финансирование министерством образования экспериментальной театральной постановки - "Волнение и колокол". Спектакль пытались сорвать сторонники Роберта Кочаряна, которые облили артистов зеленкой. Еще одним поводом для протестов стало выделение 20 миллионов драмов (около 42 тысяч долларов) на съемки документального фильма "Мел" о тяжелоатлете-трансгендере, двукратном чемпионе Европы по тяжелой атлетике, бронзовом призере Чемпионата мира Меле Далузяне (Мелине Далузян).

Министр образования не вышел к протестующим

Сегодня активисты "Дашнакцутюн" вышли к зданию правительства с плакатами "Нет антинациональным грантам", "Уходи с честью!" и "Требуется министр" и начали скандировать призыв "Араик, уходи!" К ним присоединились и студенты, объявившие забастовку 6 ноября. Участники акции потребовали встречи с министром Арутюняном, однако министр к ним не спустился. Активисты начали скандировать "Позор!", обвинив министра в игнорировании мнения студентов.

Протестующие не смогли приблизиться к входу в здание Минобразования из-за выставленного полицией кордона и в знак протеста сели на ступени. Полиция усилила охрану всего правительственного комплекса. В частности, три ряда полицейских выстроились перед входом в МИД Армении. По данным полиции, всего в акции участвуют свыше 250 человек, из которых около 70 начали сидячий пикет, передал корреспондент "Кавказского узла".

6 ноября более пятисот студентов объявили забастовку , выступив против инициативы министерства образования сделать необязательным изучение истории Армении, армянского языка и литературы на негуманитарных факультетах. Из предметов школьной программы планируется убрать историю Армянской церкви. Ученые-филологи раскритиковали за поддержку этого проекта премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Арутюняна обвинили в попрании национальных ценностей

У активистов одно требование - отставка министра Араика Арутюняна, сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, член "Дашнакцутюн" Аргишти Геворгян. Он заявил, что деятельность Арутюняна направлена против "армянских ценностей". Министерство образования "перешло все границы", когда после спектакля "Волнение и колокол" и фильма "Мел" разработало проект об исключении из обязательной школьной и вузовской программ армянского языка и литературы, истории Армении и Армянской церкви, подчеркнул Геворгян.

"У меня такое впечатление, что этот человек имеет проблемы с такими словами, как "армянин", "нация", "традиции", "ценности". Он перешел красную линию и должен немедленно подать в отставку", - сказал активист об Араике Арутюняне.

Аргишти Геворгян отметил, что активисты не предлагают своей кандидатуры на пост министра образования. "Это входит в полномочия премьера. Он и должен назначить, но такого министра, чтобы соответствовал всем требованиям народа", - пояснил Геворгян.

Своими решениями министр Араик Арутюнян "бьет по образованию в Армении, по армянским ценностям в целом", заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник протестной акции, бывший замдиректора Ереванского регионального государственного колледжа №2 Мхитар Патваканян.

По словам студента филфака Ереванского государственного университета (ЕГУ) Геворга Гюлумяна, к зданию правительства с требованием об отставке министра пришли более 100 студентов четырех факультетов ЕГУ и учащиеся других вузов. Занятия на филфаке ЕГУ, прерванные 6 ноября, не возобновились, отметил Гюлумян.

Студент указал, что претензий к министру Арутюняну множество. "Как может министр не финансировать столетний журнал "Ахбюр", а вместо этого поддержать журнал "Хатутик", где публикуются материалы с грамматическими, стилистическими ошибками? Как можно было прекратить финансировать патриотическую познавательную телеигру "Ай аспет", а вместо этого давать деньги на какие-то уличные постановки?", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Протесты, в том числе студенческая забастовка, будут продолжаться, пока Арутюнян не уйдет в отставку, заявил Геворг Гюлумян.