Уголовный кодекс РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

07 ноября 2019, 13:10

Чиновница в Астрахани приговорена к условному сроку за превышение полномочий

Суд приговорил бывшего замминистра ЖКХ Астраханской области Светлану Архарову к лишению свободы условно, признав, что она причинила бюджету ущерб на 1,8 миллиона рублей, сообщил сегодня Следком.

По данным суда, обвиняемая, занимавшая должность первого замминистра ЖКХ Астраханской области, одновременно возглавляла некоммерческий «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» и в мае 2015 года одобрила перечисление из бюджета 1,8 миллиона рублей, которые фонд должен был выплатить коммерческой компании по агентскому договору, "заключенному в нарушение законодательства", сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России.

"Действия [чиновницы] повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также причинили ущерб бюджету Астраханской области на сумму 1,8 млн рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст.  286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, а также на два года лишил права занимать руководящие должности в органах власти, сообщила пресс-служба комитета.

Речь идет о бывшем первом замминистра ЖКХ Светлане Архаровой, осужденной Кировским райсудом Астрахани, уточняет сегодня "Интерфакс-Юг".

Согласно карточке дела на сайте суда, приговор Светлане Архаровой был оглашен вечером 6 ноября. Комментариев от осужденной либо ее представителей относительно приговора пока не поступало.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2016 года суд в Астрахани приговорил Светлану Архарову к штрафу в три миллиона рублей, признав ее виновной в получении от предпринимателя взятки в 50 тысяч рублей за помощь в получении лицензии на предпринимательскую деятельность.

Примечание:

"Дело главы Минстроя Астраханской области дошло до суда", "Замминистра ЖКХ Астраханской области оштрафован за превышение полномочий", "Глава стройнадзора Астраханской области уволился после задержания подчиненных".

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