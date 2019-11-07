Участник украинского конфликта добился в Волгограде отмены депортации из России

07 ноября 2019, 07:44

Суд в Волгограде отменил решение о признании нежелательным пребывания в России гражданина Украины Александра Коряка, которому грозила депортация. Он участвовал в боевых действиях на стороне непризнанной Донецкой народной республики, и суд счел, что на родине ему грозят пытки.

Гражданин Украины Александр Коряк в мае 2014 года прибыл в Волгоградскую область после того, как был объявлен в розыск Службой безопасности Украины за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и решением суда в Харькове заочно арестован. Коряк в 2016 году был осужден в Волжском на 3,5 года за разбойное нападение на местного жителя, в связи с чем управление Минюста России инициировало процедуру его выдворения на родину, признав его пребывание в России нежелательным.

Это решение Минюста Александр Коряк оспорил в Центральном районном суде Волгограда, который удовлетворил требование истца, пишет сегодня, 7 ноября, "Коммерсант".

Суд учел, что родственники истца вслед за ним переехали в Волгоградскую область и получили гражданство России, сам он женился на россиянке. При этом судом указано, что возвращение Коряка на территорию Украины может повлечь не только разрыв семейных связей, сложившихся у него в России, но и применение в отношении него пыток, бесчеловечного либо унижающего человеческое достоинство обращения или наказания.

Главным управлением МВД по Волгоградской области на основании решения районного суда процедура депортации Александра Коряка прекращена, а сам он освобожден из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Волгограду, уточняется в материалах, опубликованных на сайте Волгоградского областного суда.

После присоединения Крыма к России в Донецкой и Луганской областях Украины начались вооруженные столкновения между силовиками и сторонниками создания непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Украинские власти не признали их независимости и начали против их сторонников спецоперацию. Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".