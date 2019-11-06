Шесть пассажиров микроавтобуса пострадали при ДТП в Волгограде

06 ноября 2019, 17:03

Шесть человек получили травмы при столкновении пассажирского микроавтобуса с грузовиком в Тракторозаводском районе Волгограда.

Авария произошла сегодня на улице Шкирятова. Водитель "Газели" столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем "Фредлайнер", сообщило ГУ МВД по Волгоградской области.

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре семь человек стали жертвами аварии с рейсовым автобусом в Волгоградской области, один из них погиб.