Число погибших от взрыва автомобиля в Армении возросло до трех

05 ноября 2019, 22:18

Пострадавший в результате взрыва автомобиля в селе Антарут Арагацотнской области Алексей Аванесян скончался в больнице, не приходя в сознание.

Как писал "Кавказский узел", газовый баллон взорвался в автомобиле в селе Антарут 29 октября. В результате взрыва два человека погибли, один получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу города Аштарак, а затем перевезен в медцентр в Ереване.

Пострадавший Алексей Аванесян находился в коме и, не приходя в сознание, скончался сегодня утром в ереванском медцентре, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в учреждении.