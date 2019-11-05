05 ноября 2019, 22:18

Число погибших от взрыва автомобиля в Армении возросло до трех

Пострадавший в результате взрыва автомобиля в селе Антарут Арагацотнской области Алексей Аванесян скончался в больнице, не приходя в сознание.

Как писал "Кавказский узел", газовый баллон взорвался в автомобиле в селе Антарут 29 октября. В результате взрыва два человека погибли, один получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу города Аштарак, а затем перевезен в медцентр в Ереване.

Пострадавший Алексей Аванесян находился в коме и, не приходя в сознание, скончался сегодня утром в ереванском медцентре, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в учреждении.

Примечание:

"Два человека погибли при обрушении магазина в Армении", "После взрыва на АЗС в Армении временно закрыты три заправочные станции", "Два человека пострадали при взрыве на АЗС в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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