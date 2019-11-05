Расследование штаба Навального о Ремезкове проигнорировано надзорными органами

05 ноября 2019, 23:59

Ни прокуратура, ни думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах не отреагировали за неделю на сведения о недвижимости и бизнесе депутата Александра Ремезкова, обнародованные краснодарским штабом Навального.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2016 года следствие возбудило в отношении представителей "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко уголовное дело о клевете. В сентябре 2017 года стало известно, что уголовное преследование активистов прекращено, но дело при этом не закрыто.

Дело возбудили на основании заявления депутата Госдумы РФ Александра Ремезкова. Ремезков заявил, что дачи в Туапсинском и Динском районах Кубани, которые активисты связывали с его именем, ему не принадлежат. Экологи при этом утверждали, что оба дачных объекта принадлежат не самому Ремезкову, а его родной сестре. В конце 2017 года неизвестные напали на Рудомаху и его спутников в Краснодаре, похитив у экологов компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры и документы

Штаб Навального в Краснодаре опубликовал 29 октября свое расследование о недвижимости депутата Госдумы Александра Ремезкова. Эта работа – самое крупное расследование штаба, утверждают активисты. За неделю видео "Депутат, который смог" набрало на YouTube 128 231 просмотр и 1 384 комментария. "Отличная работа, молодцы", – написал Алексей Навальный в комментариях к видео.

Авторы расследования характеризуют Ремезкова как "патриота, чьи дети живут за границей": два сына и дочь парламентария учатся в США, Великобритании и Австрии. Они обращают внимание на личность Жанны Арефьевой, которую журналисты называли "бизнес-партнером" Ремезкова, а активисты "Эковахты" в 2015 году впервые назвали его сестрой.

"Сын Жанны Андрей Арефьев – активный член бизнес-империи своего дяди", – указывают активисты, отмечая, что фирма принадлежит кипрскому офшору. Сотрудники краснодарского штаба Навального проанализировали фото и видео со свадьбы Андрея Арефьева, собравшей в 2013 году "весь цвет краснодарского официоза", и связали Александра Ремезкова с объектами недвижимости, от которых парламентарий открещивался.

Племянник Ремезкова Андрей сам опубликовал на странице в соцсети свадебную фотосессию в доме дяди. "Это дом, в котором официально зарегистрирован Александр Александрович Ремезков. А поселился депутат Ремезков прямо в краснодарском парке 30-летия Победы. Земля и строения официально принадлежат Жанне Арефьевой. В собственности у нее здесь два земельных участка общей площадью почти 4 гектара", – утверждают авторы расследования

Арефьевой, по данным штаба, принадлежат также 3 гектара земли в Туапсинском районе. "Этот объект в народе называют «дачей Ремезкова», хотя сам депутат отказывается признавать, что имеет к нему отношение. На экологов, которые вскрыли здесь нарушения природоохранного законодательства и связали эти нарушения с именем Ремезкова, депутат написал заявление о клевете", – напоминают активисты.

"Дача" официально значится в документах Росреестра как "реабилитационный центр на 150 мест". На ней регулярно отдыхают племянник и родная дочь депутата. "Кадастровая стоимость участка земли под черноморской резиденцией – более 115 миллионов рублей. Плюс суммарная кадастровая стоимость различных объектов на территории «реабилитационного центра» – более 110 млн рублей", – отмечают они.

Также на Жанну Арефьеву оформлен объект недвижимости в Динском районе Кубани. Он находится на землях лесного фонда в селении Красносельское. "В актуальной выписке из реестра недвижимости у этой территории нет даже арендатора, но местные жители называют ее не иначе, как «дачей Ремезкова». Там расположены 3 небольших строения – это дома охраны. Есть загон для страусов, спортивная площадка с теннисным кортом. Следом идут главный дом с оранжереей на крыше. Поблизости два гостевых дома и комплекс из двух зданий, в котором находятся бассейн и столовая. На берегу реки расположились летний банкетный зал и баня", – говорится в расследовании.

Ремезков "отрицает свою причастность к усадьбе в Динском районе", – хотя его имя фигурирует в одной из выписок Росреестра, относящихся к землям вокруг усадьбы. Штаб Навального также нашел связь между бизнесом Ремезкова и скандальным проектом коттеджного поселка "Пушкинский дол".

"Мы просим контролирующие и правоохранительные органы разобраться, как так вышло, что клан Ремезковых-Арефьевых завладел таким количеством земли, и почему им позволено застраивать леса и парки под собственные нужды [...]. Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и комиссию по депутатской этике мы также просим обратить внимание на эти факты. А еще выяснить, на каком основании Александр Ремезков получает дивиденды от компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору", – заявляют авторы расследования.

По состоянию на 23.50 мск 5 ноября на призыв активистов не отреагировали ни думская комиссия, ни прокуратура, ни СКР. На личной странице Александра Ремезкова в Facebook и его сайте нет никаких комментариев по поводу расследования штаба Навального.