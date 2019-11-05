Ингушская чиновница заподозрена в превышении полномочиями с соцвыплатой

05 ноября 2019, 19:45

Сотрудница администрации Сунжи подозревается в том, что добилась необоснованной выплаты материальной помощи для своей знакомой.

По данным следствия, 30 августа подозреваемая, договорившись со своей знакомой, вынесла на заседание комиссии администрации вопрос об оказании последней материальной помощи. При этом женщина предоставила документы, не соответствующие требованиям положения "Об оказании единовременной материальной помощи". "Подозреваемая умышленно ввела в заблуждение членов комиссии и добилась принятия незаконного решения об оказании материальной помощи своей знакомой. После поступления единовременной материальной помощи, денежные средства были переведены на счет подозреваемой", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Чиновница обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Сумму выплаты следователи не уточняют.

Часть 1 статьи 285 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре в злоупотреблении должностными полномочиями был обвинен бывший вице-мэр Назрани. По данным следствия, он подписал документы о приемке недостроенного дома для переселенцев из аварийного жилья.