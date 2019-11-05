Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

05 ноября 2019, 18:02

Продлен арест обвиняемым в убийстве матери Мурата Ахеджака

Суд в Адыгее постановил еще на полгода оставить под стражей обоих обвиняемых в разбойном нападении на семью покойного вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая 2018 года Следком объявил о заключении под стражу двух жителей Краснодарского края, заподозренных в разбойном нападении на дом родителей Мурата Ахеджака и убийстве его матери. 21 октября это дело было передано в суд.

В ночь на 9 мая 2018 года в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи подозреваемые напали на спящих родителей и сестру Мурата Ахеджака, после чего престарелая женщина скончалась, а отец и сестра Ахеджака попали в реанимацию, утверждают следователи. По их версии, подозреваемые вскрыли сейф и похитили более чем 5,5 млн рублей.

Тахтамукайский районный суд Адыгеи продлил срок содержания обвиняемых под стражей до 22 апреля 2020 года, сообщила пресс-служба суда.

Рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября. В процессе будет принимать участие представитель Генеральной прокуратуры России в Северо-Кавказском федеральном округе, информировал сегодня ТАСС.

На сайте Тахтамукайского райсуда Адыгеи указано, что сегодня решался вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым по этому делу, однако к 18.00 мск информация о вынесенном решении не появилась.

Примечание:

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