05 ноября 2019, 11:59

Подозреваемый в продаже данных клиентов банков в Волгограде отпущен из СИЗО

Суд в Волгограде согласился перевести под домашний арест сотрудника коллекторской компании Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября следователь убедил Центральный райсуд Волгограда заключить Антона Бутурлакина под стражу на два месяца, указав, что у подозреваемого есть загранпаспорт и он был задержан при попытке уехать за пределы области. Защита требовала для Бутурлакина меру пресечения, не связанную с арестом, напомнив, что он написал явку с повинной.

По версии следствия, Бутурлакин 17 октября передал сведения о клиентах банка "третьим лицам" за 40 тысяч рублей. Бутурлакин признал вину в суде, пояснив, что работает в коллекторском агентстве в должности старшего руководителя, а базу данных продал человеку, который занимается вопросами банкротства.

Волгоградский облсуд удовлетворил сегодня просьбу защиты изменить меру пресечения Антону Бутурлакину. "Апелляционные жалобы защитника и адвоката удовлетворить. Изменить Бутурлакину меру пресечения на домашний арест", - цитирует судью "Интерфакс".

Бутурлакин участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Судья сообщила ему, что из-под стражи он может быть освобожден уже "после обеда", уточняет ТАСС.

Отметим, что уголовное дело Бутурлакина расследует МВД по статье о незаконном разглашении банковской тайны, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Примечание:

"Суд арестовал главу ростовского банка на два месяца", "Суд отказался признать вину Центробанка в создании финансовой пирамиды на Кубани", "Житель Ростовской области заподозрен в крупном хищении с банковских карт".

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