Грузия увеличила поставки вина в Россию

05 ноября 2019, 13:45

Экспорт грузинского вина в Россию, как и в целом в 53 страны, вырос на 11%, сообщило сегодня Национальное агентство вина Грузии. С января по октябрь на российский рынок поставлены 47 миллионов бутылок грузинского вина.

Как сообщал "Кавказский узел", Грузия с 2013 года регулярно наращивает поставки вина в Россию, которая остается основным рынком сбыта для местных производителей. В 2017 году экспорт грузинского вина в Россию составил 33,2 миллиона бутылок, в целом поставки вина из Грузии за рубеж превысили 70 миллионов бутылок. Это наивысший показатель с 1991 года, заявил премьер-министр Грузии.

Рост оборота начался после того, как в марте 2013 года частично был снят запрет на поставки вина из Грузии в Россию, действовавший с весны 2006 года.

За первые 10 месяцев 2019 года Грузия экспортировала в Россию более 47 миллионов бутылок вина, что на 11% больше, чем за тот же период 2018 года. Россия остается основным импортером грузинского вина. Украина, которая занимает второе место, за десять месяцев импортировала лишь 8,3 миллиона бутылок, а следующий за ней Китай - шесть миллионов, сообщило сегодня на своем сайте грузинское Национальное агентство вина (перевод "Кавказского узла").

Всего за десять месяцев Грузия поставила в 53 страны более 75,6 миллиона бутылок вина, общий рост экспорта составил 11%. Стоимость экспортированного вина составила 195 миллионов долларов, а это на 20% больше по сравнению с январем-октябрем 2018 года. Еще 52,5 миллиона долларов грузинские компании заработали на поставках бренди и чачи, рост доходов в этом сегменте алкогольного рынка составил 58%, передал сегодня информацию Национального агентства вина Грузии ТАСС.

Отметим, что рост поставок вина в Россию происходит на фоне санкций, которыми Москва отреагировала на протесты в Тбилиси. 8 июля вступил в силу запрет российского президента на прямое пассажирское авиасообщение с Грузией. Рейсы грузинских авиакомпаний в Россию также запрещены. Количество российских туристов в Грузии в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 14%, но представители туристического бизнеса отметили, что это компенсировал рост турпотока из других стран.

Протесты в Грузии вызвал инцидент 20 июня, когда на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера в грузинском парламенте. В результате разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь на 21 июня были госпитализированы 240 человек. МВД отчиталось о задержании 305 участников акции, часть из них подвергли административным арестам.

Новости о тбилисских акциях протеста "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".