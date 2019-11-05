05 ноября 2019, 11:27
Врачи назвали тяжелым состояние жертв аварии на Ставрополье
Двое пострадавших при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Ставропольском крае находятся в реанимации, шестеро проходят лечение в отделении травматологии.
Как писал "Кавказский узел", вечером 4 ноября на автодороге Светлоград - Благодарный - Буденновск столкнулись легковой автомобиль и грузопассажирский микроавтобус, который от удара съехал в кювет и врезался в дерево. В микроавтобусе находились девять граждан Азербайджана, водитель и семь его пассажиров были доставлены в больницу.
63-летний мужчина и девушка находятся в реанимации в тяжелом состоянии, пять мужчин и одна женщина с переломами лечатся в травматологическом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести, приводит сегодня сообщение сотрудника Благодарненской районной больницы ТАСС.
Врачи рассматривают возможность перевода двух пациентов из реанимации Благодарненской районной больницы в травмоцентр в Ставрополе, пишет со ссылкой на Минздрав Ставропольского края РИА "Новости"
На сайте Министерства здравоохранения Ставропольского края информации о состоянии пострадавших в ДТП по состоянию на 10.50 мск сегодня нет.
"Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Восемь пострадавших при ДТП с автобусом на Ставрополье выписаны из больницы".
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