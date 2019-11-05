Врачи назвали тяжелым состояние жертв аварии на Ставрополье

05 ноября 2019, 11:27

Двое пострадавших при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Ставропольском крае находятся в реанимации, шестеро проходят лечение в отделении травматологии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 ноября на автодороге Светлоград - Благодарный - Буденновск столкнулись легковой автомобиль и грузопассажирский микроавтобус, который от удара съехал в кювет и врезался в дерево. В микроавтобусе находились девять граждан Азербайджана, водитель и семь его пассажиров были доставлены в больницу.

63-летний мужчина и девушка находятся в реанимации в тяжелом состоянии, пять мужчин и одна женщина с переломами лечатся в травматологическом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести, приводит сегодня сообщение сотрудника Благодарненской районной больницы ТАСС.

Врачи рассматривают возможность перевода двух пациентов из реанимации Благодарненской районной больницы в травмоцентр в Ставрополе, пишет со ссылкой на Минздрав Ставропольского края РИА "Новости"

На сайте Министерства здравоохранения Ставропольского края информации о состоянии пострадавших в ДТП по состоянию на 10.50 мск сегодня нет.