Последствия ДТП с микроавтобусом на Ставрополье. Фото: ГИБДД по Ставропольскому краю

05 ноября 2019, 11:27

Врачи назвали тяжелым состояние жертв аварии на Ставрополье

Двое пострадавших при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Ставропольском крае находятся в реанимации, шестеро проходят лечение в отделении травматологии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 ноября на автодороге Светлоград - Благодарный - Буденновск столкнулись легковой автомобиль и грузопассажирский микроавтобус, который от удара съехал в кювет и врезался в дерево. В микроавтобусе находились девять граждан Азербайджана, водитель и семь его пассажиров были доставлены в больницу.

63-летний мужчина и девушка находятся в реанимации в тяжелом состоянии, пять мужчин и одна женщина с переломами лечатся в травматологическом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести, приводит сегодня сообщение сотрудника Благодарненской районной больницы ТАСС.

Врачи рассматривают возможность перевода двух пациентов из реанимации Благодарненской районной больницы в травмоцентр в Ставрополе, пишет со ссылкой на Минздрав Ставропольского края РИА "Новости"

На сайте Министерства здравоохранения Ставропольского края информации о состоянии пострадавших в ДТП по состоянию на 10.50 мск сегодня нет.

Примечание:

"Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Восемь пострадавших при ДТП с автобусом на Ставрополье выписаны из больницы".

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